Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Прикамья, подозреваемой в убийстве детей

13:36 | 24.01.2020

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Кудымкара, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Женщину подозревают в убийстве двух детей.



По данным следствия, утром 23 января у себя дома мать совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. Затем подозреваемая попыталась покончить с собой, из-за чего сейчас находится в больнице. Еще двое детей женщины, 2011 и 2017 г. р., сейчас с отцом – тот приехал домой с работы, узнав о происшествии.



Вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении женщине обвинения будет решен в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.

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