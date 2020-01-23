Власти Прикамья начали направлять матпомощь семьям погибших и пострадавшим в пермском мини-отеле

12:21 | 24.01.2020

Распоряжение об оказании материальной помощи из резервного фонда правительства подписал Максим Решетников 20 января. Как отмечают в министерстве социального развития Пермского края, семьям погибших уже направлено по 500 тысяч рублей, пострадавшим выплатят по 200 или 300 тысяч рублей. В настоящее время социальные службы работают с пострадавшими, помогают сформировать необходимый пакет документов. Предполагается, что выплаты будут проведены в течение недели.



Напомним, в ночь с 19 на 20 января на улице Советской Армии в Индустриальном районе произошел порыв тепломагистрали диаметром 400 мм. В результате произошло подтопление подвала дома №21, где располагался частный мини-отель.



В результате чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, 3 пострадавших находятся в ожоговом центре. По оперативным данным минздрава Прикамья, их состояние стабильно.



Как отметил заведующий ожоговым центром Андрей Бабиков, все пациенты в стабильном состоянии, все в сознании: «Поступили три человека. Поражены нижние конечности. Сейчас пострадавшим предстоит лечение, стабилизация здоровья. Это процесс не быстрый: они могут лежать в больнице еще до 1,5 месяца».

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