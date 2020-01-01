«ТехноЯрмарка-2020» в Перми: повышение производительности

18:01 | 23.01.2020

13 февраля в Перми пройдёт 5-й межрегиональный промышленный форум «ТехноЯрмарка-2020». Компания «ПРОМОЙЛ» соберёт на своей площадке более двухсот представителей металлообрабатывающей промышленности со всей России. В ходе форума эксперты и практики обсудят вопросы повышения производительности металлообрабатывающего производства, продемонстрируют современные технические и программные решения.

В лекционной части форума спикеры представят свои доклады на тему повышения производительности. Основываясь на огромном опыте, они поделятся опытом в сокращении временных ресурсов за счёт практического использования новейших разработок, автоматизации процессов, новых технологий поддержания качества.

На демонстрационных площадках «ТехноЯрмарки-2020», для всех желающих будут представлены:

- Работа автоматизированной ячейки SOLEX NL 161 H. В составе двух токарных автоматов и портального загрузчика, с демонстрацией обработки детали «Колесо рабочее».

- Сравнительная обработка трубной решетки двумя одинаковыми станками Тайваньского производителя AKIRA SEIKI HV4,5A на которых установлены две разные системы ЧПУ, Mitsubishi и Fanuc.

- Демонстрация токарного обрабатывающего центра с приводным инструментом SOLEX NL635T и силовое точение на токарном обрабатывающем центре SOLEX NL635ZF.

- Обработка блока цилиндров на вертикальном обрабатывающем центре SOLEX VM740S.

Впервые на «ТехноЯрмарке» вы сможете ознакомиться с оборудованием тайваньского производителя LEADWELL. Во время демонстрации будет проведено изготовление зубчатого колеса на токарном обрабатывающем центре LEADWELL LTC-25iLM.

В дни проведения «ТехноЯрмарки-2020» компания «ПРОМОЙЛ» объявляет о проведении специальной акции. Более 30 единиц оборудования будут представлены на складе в Перми по специальным ценам!

До встречи на «ТехноЯрмарке»!

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