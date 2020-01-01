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18:01 | 23.01.2020

«ТехноЯрмарка-2020» в Перми: повышение производительности

13 февраля в Перми пройдёт 5-й межрегиональный промышленный форум «ТехноЯрмарка-2020». Компания «ПРОМОЙЛ» соберёт на своей площадке более двухсот представителей металлообрабатывающей промышленности со всей России. В ходе форума эксперты и практики обсудят вопросы повышения производительности металлообрабатывающего производства, продемонстрируют современные технические и программные решения.
В лекционной части форума спикеры представят свои доклады на тему повышения производительности. Основываясь на огромном опыте, они поделятся опытом в сокращении временных ресурсов за счёт практического использования новейших разработок, автоматизации процессов, новых технологий поддержания качества.
На демонстрационных площадках «ТехноЯрмарки-2020», для всех желающих будут представлены:
- Работа автоматизированной ячейки SOLEX NL 161 H. В составе двух токарных автоматов и портального загрузчика, с демонстрацией обработки детали «Колесо рабочее».
- Сравнительная обработка трубной решетки двумя одинаковыми станками Тайваньского производителя AKIRA SEIKI HV4,5A на которых установлены две разные системы ЧПУ, Mitsubishi и Fanuc.
- Демонстрация токарного обрабатывающего центра с приводным инструментом SOLEX NL635T и силовое точение на токарном обрабатывающем центре SOLEX NL635ZF.
- Обработка блока цилиндров на вертикальном обрабатывающем центре SOLEX VM740S.
Впервые на «ТехноЯрмарке» вы сможете ознакомиться с оборудованием тайваньского производителя LEADWELL. Во время демонстрации будет проведено изготовление зубчатого колеса на токарном обрабатывающем центре LEADWELL LTC-25iLM.
В дни проведения «ТехноЯрмарки-2020» компания «ПРОМОЙЛ» объявляет о проведении специальной акции. Более 30 единиц оборудования будут представлены на складе в Перми по специальным ценам!
До встречи на «ТехноЯрмарке»!

© «Вечерние ведомости»

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