С 2017 года объем поставок пермских предприятий федеральным холдингам увеличился в 2,5 раза

17:33 | 23.01.2020

214 компаний Пермского края уже являются участниками программы промкооперации и дорожных карт с корпорациями. В 2020 году ожидается подписание сразу нескольких «дорожных карт» - с ПАО «ММК», ГК AKKERMANN cement, а также включение в «дорожную карту» ПАО «Газпром» не менее пяти проектов предприятий.

Объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей. Как отмечают в министерстве промышленности Пермского края, в прошедшем году участниками промкооперации стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018 году.

Напомним, активное развитие региональная программа кооперации промышленных предприятий получила по поручению Максима Решетникова в 2017 году. И если за период 2014-2016 гг. общий объем поставок составлял 41 млрд рублей, то с 2018 по 2020 годы – уже 105 млрд рублей (в 2,5 раза больше). Со стартом программы началась активная работа по взаимодействию не только с ПАО «Газпром», но и с другими крупными корпорациями.

По словам зампреда правительства – министра промышленности Пермского края Алексея Чибисова, от подобного сотрудничества все получают взаимную пользу. Крупные компании получают инновационную продукцию и знакомятся с региональными производителями, соответственно, закупают качественные товары по приемлемым ценам. Инновационные предприятия Прикамья, в свою очередь, получают новые рынки сбыта.

«Результатом программы кооперации становится не только заключение контрактов в рамках «дорожных карт», но и повышение стандартов качества региональной продукции вследствие высоких стандартов, которые задают федеральные холдинги, что позволяет пермским промышленникам выходить на самостоятельные продажи. Это выгодно всем: и бизнесу, и Пермскому краю», - подчеркнул он.

Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ММК», ПАО «Метафракс» и другие. Промышленные гиганты сотрудничают с региональными промышленниками в машиностроительной, химической, ИТ отраслях, а также в легкой промышленности, ремонту оборудования и промышленной безопасности.

Объем поставок пермских предприятий для «Газпрома» в 2019 году составил 18,8 млрд рублей, в реализации «дорожной карты» участвуют 64 компании. Ожидается, что в 2020 году объем поставок составит уже 20,7 млрд рублей. Кроме того, для нужд «Газпрома» была разработана малоэмиссионная камера сгорания производства «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-ПМ», 18 газотурбинных установок было поставлено в рамках проекта «Сила Сибири».

Еще одна компания, с которой подписана «дорожная карта», – ПАО «СИБУР», активно сотрудничает с 21 региональной компанией. Объем поставок в 2019 году составил порядка 1,2 млрд рублей. ПАО «Метафракс» подписало «дорожную карту» в 2019 году в рамках ПИПФ: в нее вступили 20 компаний, объем поставок которых в прошлом году составил 1,5 млрд рублей. В 2020 году ожидается рост объема поставок до 2 млрд рублей.

По словам генерального директора АО «Сибур-Химпром» Константина Югова, с региональными поставщиками ведется системная работа, а в рамках «дорожной карты» в 2019 году были реализованы новые направления сотрудничества в части цифровых проектов, устойчивого развития, повышения производительности труда. «По итогам 2019 года СИБУРом были заключены контракты на сумму более 1,2 млрд рублей с 200-ми пермскими организациями. Это компании, поставляющие кабельно-проводниковую продукцию, контрольно-измерительные приборы, спецодежду и средства индивидуальной защиты, строительные материалы, электрооборудование. В сравнении с 2018-ым динамика роста составила 20%», - отметил он.

АО «Верхнекамская калийная компания», подписавшая «дорожную карту» в конце 2019 года, совместно с АО «ЭР-Телеком» внедряет систему организации мониторинга местонахождения и состояния работников и обеспечению промышленной безопасности на площадке строительства. Стоимость проекта составляет порядка 70 млн рублей.

Компании, с которыми не подписаны «дорожные карты» – ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «ММК», также активно взаимодействуют с промышленной отраслью региона. Объемы поставок регионального бизнеса для нужд данных холдингов в 2019 году составили 5,2 млрд рублей и 1,15 млрд рублей, соответственно.

Кроме того, ведется активная работа по промкооперации с крупнейшим нефтегазодобывающим холдингом Узбекистана – АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ». В рамках бизнес-форума в Узбекистане, состоявшегося в ноябре 2019 года, руководству компании была презентована продукция 15 пермских компаний и проведены переговоры, по итогам которых пермские промышленники приглашены к участию в международной выставке «Oil & Gas Uzbekistan 2020».

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