Пермский край присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

17:25 | 23.01.2020

В 2020 году отмечается 75-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне. По всей России в Год памяти и славы пройдут сотни мероприятий, цель которых напомнить о подвиге народа, выживавшего в тяжёлых условиях войны.

Год 75-летия Победы начнётся со значимой Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она стартует 27 января – в День полного снятия советскими войсками блокады великого города Ленинграда в 1944 году, один из Дней воинской славы России. К ней присоединится и Пермский край.

Цель памятного мероприятия – напомнить о беспрецедентной для XX века блокаде, направленной на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда. Ключевым его символом станет кусочек хлеба весом в 125 граммов – такая минимальная норма была установлена в осаждённом городе. При этом это был не обычный хлеб, который мы привыкли видеть на полках магазинов, а хлеб из жмыха, отрубей и опилок.

В этот день во всех школах региона пройдут открытые уроки, во время которых дети узнают больше о подвиге ленинградцев. Также в рамках акции на улицы городов выйдут волонтёры победы, которые расскажут о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, у них же можно будет получить кусочек «блокадного хлеба».

Также в этот день в Перми пройдут памятные мероприятия в Центральном выставочном зале. Пермь и Санкт-Петербург объединятся в телемосте, во время которого участники поделятся воспоминаниями, расскажут, каким образом ветераны в разных городах работают с молодежью, прививают им любовь к истории, Родине.

В течение недели в муниципальных образованиях Пермского края пройдёт более 450 мероприятий, посвящённых памяти блокады Ленинграда. В городах, посёлках и сёлах пройдут встречи с ветеранами-блокадниками, в школах – тематические классные часы, обсуждения и просмотры тематических игровых и документальных фильмов, а также тематические вечера, уроки памяти и мужества, книжные выставки и конкурсы чтецов.

В Перми в библиотеках города с 24 по 27 января пройдут «Громкие» чтения произведений о событиях, происходивших в блокадном Ленинграде, в этот же период пройдут кинопоказы художественных и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной Войны. До февраля работу продолжат книжные экспозиции произведений о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) о Ленинграде.

Акция памяти «Блокадный хлеб» через символы актуализирует память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда в рамках Года памяти и славы и открывает череду событий, посвященных 75-летию Великой Победы.

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