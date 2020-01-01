Весной текущего года еще 88 школ Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе

16:59 | 23.01.2020

В рамках выставки-ярмарки «Образование и карьера» в Прикамье состоялось собрание представителей школ-пилотов, подключенных к Электронной пермской образовательной системе (ЭПОС.Школа), и 88 так называемых школ-спутников, которые пдключатся к ней в ближайшее время. В ходе встречи стало известно, что семинары по обучению администраторов школ-спутников начнутся уже с конца января. Именно администраторы будут отвечать за работу школ в системе, помогать преподавателям, ученикам и родителям разбираться со всеми тонкостями ЭПОС.



До середины весны текущего года обучение пройдут администраторы 88 школ, сообщает Министерство информационного развития и связи Пермского края. Сразу после этого учителя смогут подключиться к системе и начать освоение функциональных возможностей электронного журнала, а с сентября 2020 года электронные дневники ЭПОС будут использовать родители и ученики.



«Все школы будут разделены на группы и проходить обучение в несколько этапов. Первая «волна» школ пройдет обучение до апреля 2020 года. Туда войдут 88 средних образовательных учреждений. Места проведения обучающих семинаров будут определены Департаментом образования администрации г. Перми», - отмечают в краевом минсвязи.



Также на собрании участникам проекта ЭПОС.Школа были вручены благодарственные письма губернатора Пермского края. За достижения лучших показателей по качественному заполнению электронных дневников в рамках ЭПОС были отмечены МАОУ «Лицей №4» г. Пермь, МАОУ «СОШ №116» г. Пермь и МАОУ «СОШ №6» г. Лысьва. Отдельный диплом за лучший результат по активности работы пользователей в ЭПОС был вручен МАОУ «Кадетская школа имени Героя Советского союза Е.И. Францева» г. Чернушка.



«Пермский край взял курс на цифровизацию, в том числе и в сфере образования. Первоначально мы говорили об обычной адаптации московской электронной школы (МЭШ). Но на протяжении всего года мы тестировали систему в 25 школах края, и поняли, чего не хватает именно нам, учитывая наши особенности. Пермская модель электронной образовательной системы будет еще продуманней, насыщенней по «начинке», а самое главное, снизит нагрузку на учителя. Мы планируем, что «бумажной» работы учителя станет значительно меньше, потому что ЭПОС позволит формировать самые разные отчеты в один клик», — отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



Отметим, что в прошлом году электронные журналы и дневники ЭПОС.Школа протестировали 25663 учеников и 1358 учителей края. По итогам опроса, проведенного среди директоров и администраторов пилотных школ ЭПОС, 90% отметили повышение эффективности работы после внедрения системы. В связи с этим в 2020 году она будет поэтапно распространена на все общеобразовательные учреждения Пермского края, у которых есть доступ к высокоскоростному интернету.



Всего в текущем году к системе будет подключено порядка 500 школ. На протяжении всех этапов вхождения в проект новичков будут сопровождать выбранные школы-кураторы (которые были обучены в 2019 году в рамках пилотного проекта), а также служба цифровых кураторов. Для административной команды школы и/или учителей регулярно будут проводиться вебинары по актуальным вопросам.



Уже с февраля 2020 года в ЭПОС будет добавлена библиотека электронных образовательных материалов, с помощью которых можно будет создавать уроки, тесты и дополнительные пособия. Кроме того, весной следующего года будет запущено мобильное приложение ЭПОС.Школа, благодаря чему изменения в расписании и количество заданного на дом школьники и их родители смогут проверять на телефоне. Также будет создан одноименный портал, на котором, в том числе, будет публиковаться актуальная информация о проекте.



Помимо электронных дневников и журналов, родители, зарегистрированные в ЭПОС.Школа, смогут увидеть полную историю оценок каждого ученика, а учитель – прокомментировать его успеваемость. Также у школьников и родителей появится возможность узнать о событиях класса с помощью специального календаря.



Также в следующем году в рамках реализации проекта ЭПОС продолжится оснащение школ современным оборудованием. Это позволит усовершенствовать учебный процесс: в частности, учителя смогут пользоваться полноценной библиотекой ЭПОС.

В 2020 году планируется обновление внутренней ИТ-инфраструктуры в 173 школах, а также поставка 1255 стационарных компьютеров в 96 школ Пермского края. Всего более 1 млрд рублей будет вложено в 2020-2021 годах в модернизацию программного обеспечение и ИТ-инфраструктуры школ Пермского края.



По данным краевого министерства информационного развития и связи, все школы региона будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. В частности, этому способствует нацпрограмма «Цифровая экономика РФ», в рамках которой осуществляется подключение социально значимых объектов Прикамья к сети, в том числе 277 школ.



ЭПОС.Школа – облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса. Прообраз ЭПОС.Школа –Московская электронная школа (МЭШ) – в 2016 году прошел апробацию в некоторых столичных общеобразовательных учреждениях, а к концу 2018 года охватил все школы Москвы.

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