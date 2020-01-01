В Перми устраняют последствия аномально сильных снегопадов

16:51 | 23.01.2020

В город вновь пришли обильные снегопады. Нынешний месяц признан метеорологами самым снежным январем XXI века после 2001 года. Продолжаются проверки во всех районах города, хуже всего с расчисткой улиц подрядчики справляются в Мотовилихе, Свердловском и Ленинском районах.

По данным ученых ГИС Центра ПГНИУ, с начала месяца в Перми выпало уже 61 мм осадков (включая сильный ночной снегопад), это уже более 130% от месячной нормы. Таким образом, январь 2020 года уже можно назвать одним из самых снежных в XXI веке (более снежный январь был только в 2001 году).

В связи с сильными снегопадами, пришедшими в город, основными задачами для подрядных организаций остаются очистка тротуаров и парковочных карманов от снега, а также вывоз с улиц города снежных валов. В ночь с 22 на 23 января на улицах города работало 285 единиц техники, а также более 160 рабочих, было вывезено порядка 15 тысяч кубометров снега. Сейчас уборка продолжается, на улицах работает 150 единиц техники и порядка 300 рабочих.

Специалисты административно-технической инспекции Перми проводят проверки содержания улично-дорожной сети города. С 5:00 до 9:00 23 января инспекторы обследовали территории всех районов.

Из 177 проверенных объектов выявлены нарушения на 98. Наибольшее число нарушений в Мотовилихинском (из 23 проверенных – на 17 объектах нарушения), Свердловском (из 26 проверенных – 19 с нарушениями) и Ленинском (из 25 проверенных – нарушения на 16 объектах) районах. В адрес заказчиков работ были выданы уведомления об устранения нарушений. По итогам месяца в адрес подрядчиков может быть вновь вынесено решение о наложении штрафных санкций. Напомним, за некачественную уборку снега в Мотовилихе по итогам января подрядчик уже был оштрафован на 3,5 миллиона рублей. Именно на такую сумму снижена оплата по контрактам подрядчику ООО «ДСТ-Строй». Основные нарушения связаны с несвоевременным прометанием пешеходных тротуаров, расчисткой пешеходных переходов, отсутствием разрывов в валах снега на остановочных комплексах.

В частности, в Свердловском районе зафиксировано наличие колейности на проезжей части на улице Таборской, не была прометена проезжая часть по улицам 1-й Красноармейской, Полины Осипенко. Инспекторы зафиксировали наличие снежной каши толщиной более 2,5 см и отметили необходимость дополнительного прометания проезжей части на улицах Солдатова и Куйбышева. Также не прометены тротуары на улицах Рабоче-Крестьянской, Швецова, Краснова, Газеты Звезда, Чернышевского, Глеба Успенского, Краснополянской, Загарьинской, Коломенской, Солдатова, Кояновской, Куйбышева, а также на Южной и Средней дамбах. Не расчищены пешеходные переходы на улицах Глеба Успенского, Загарьинской, зафиксирован снежный вал ближе 20 метров от остановочных пунктов на улицах Революции, Николая Островского.

В Мотовилихинском районе плохо почищена проезжая часть улиц Хрустальной, Циолковского, Соломина, бульвара Гагарина (технический проезд). Есть нарушения на тротуарах по улицам 1905 года, Восстания (лестница), Свердлова, КИМ, Лебедева, Уральской, Дружбы, Тургенева, Макаренко, Юрша, Уинской, на переходе Стаханова – Ива. Не почищены остановочные комплексы по улицам Лебедева, Уральской, Дружбы, Тургенева, Макаренко, Стаханова-Ива. Не расчищены подходы к остановочным комплексам по улицам Юрша и Дружбы.

Не проведена механизированная зачистка парковочных карманов по улицам 1905 года, Уральской, Дружбы, Тургенева. Недостаточно обработаны противогололедными материалами тротуары на Северной дамбе.

Инспекторы также проводили рейды на придомовых территориях, анализировали работу управляющих организаций. Проверено 659 дворовых территорий, в 217 выявлены нарушения. В основном это гололед, отсутствие подсыпки противогололедными материалами, наличие снежно-ледовых образований на кровлях. Специалистами городской административно-технической инспекции направлено 119 уведомлений в адрес УК и ТСЖ. Как отметили в административно-технической инспекции в ближайшее время будет проведена повторная проверка, если нарушения не будут устранены, то будут составлены протоколы об административном правонарушении.

Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий, пешеходам выбирать обувь по сезону.

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