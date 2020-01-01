«Горьковка» приглашает пермяков на концерт

16:37 | 23.01.2020

25 января в 12:30 в библиотеке им. Горького состоится концерт учащихся вокальных курсов.



Слушатели курсов продемонстрируют певческие навыки, приобретенные за

время обучения на уроках вокала, которые начались при отделе музыкально-нотных изданий и звукозаписей (ОМНИЗ) 1 октября 2018 года в Международный день музыки.

С тех пор их ведет по субботам преподаватель академического вокала и концертирующая певица Татьяна Виноходова.



Заведующая музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова рассказала, что краевая библиотека обладает богатым фондом нотной литературы и книг по работе с голосом.

«У отдела давние дружеские творческие связи с преподавателями музыкальных учебных заведений, артистами театров, руководителями коллективов. Учитывая творческий и информационный потенциал отдела, мы решили организовать уроки вокала. Таким образом получилось в библиотеке объединить чтение музыкальной литературы и практические занятия музыкой – будь то игра на инструментах или пение», - пояснила Римма Зыкова.



На курсах вокала в «Горьковке» преподаватель Татьяна Виноходова рассказывает о некоторых секретах пения, учит правильно пользоваться резонаторами голоса, помогает сформировать красивый тембр. Эти занятия дают возможность учащимся участвовать в концертных программах на сценической площадке библиотеки.

Концерт учащихся курсов вокала состоится в конференц-зале (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.



Татьяна Витальевна Виноходова - выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, автор курса «Методика вокального искусства» для педагогов

по вокалу, до 2014 г. преподавала академический вокал в студклубе ПГУ.

Т. Виноходова - концертирующая певица (сопрано), лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, солистка Brosmusic Italy, солистка трио «Bella music», «Dolce trio», артистка хора Musicaeterna (2015 г.).

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