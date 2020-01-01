Прикамские законодатели предложили защитить «зеленый пояс»

15:42 | 23.01.2020

В Законодательном Собрании поддержали инициативу о внесении в Государственную Думу изменений в Земельный кодекс РФ.

Прикамские законодатели предложили установить в федеральном законодательстве новую зону – "зону лесопаркового зеленого пояса" и включить ее в перечень зон с особыми условиями использования территорий.

Внесенные изменения сделают возможным государственную регистрацию границ лесопарковых зеленых поясов по всей России. Как следствие, это обеспечит гарантии соблюдения особого режима их использования.

© «Вечерние ведомости»