Краевой парламент запретил продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

15:39 | 23.01.2020

Сегодня, 23 января, депутаты Законодательного Собрания в двух чтениях приняли проект закона, запрещающий продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

Инициатива по рассмотрению и принятию законопроекта вызвана проблемой потребления аналогов снюса в детской и подростковой среде. По словам спикера Законодательного Собрания Валерия Сухих, законопроект имеет высокую социальную значимость: "Сейчас мы должны сконцентрировать все свои усилия на сохранении и оздоровлении подрастающего поколения. Это является важным моментом с точки зрения высшего национального приоритета «Демография» — сбережения населения России".

Согласно нормам законопроекта продавец никотиносодержащих смесей обязан потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя. В случае несовершеннолетия покупателя продажа бестабачных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, запрещены.

При нарушении установленного запрета за продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей инициаторы документа предложили административные штрафы для граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей и юридических лиц - от 50 000 до 80 000 рублей.

Полномочия по составлению протоколов по таким правонарушениях закреплены за должностными лицами министерства территориальной безопасности Пермского края и органов местного самоуправления. Рассматривать дела об административных правонарушениях по данной статье уполномочены мировые судьи.

В рамках пленарного заседания комитет рассмотрел поправки к данному законопроекту. Была принята поправка депутата Татьяны Миролюбовой в отношении слов «сосательные и жевательные». Их предложено убрать из текста документа. По мнению автора поправки, это даст возможность устанавливать запрет на продажу любых разновидностей никотиносодержащих смесей, которые в будущем могут появиться. Также депутат предложила исключить из законопроекта слово "розничная". Это позволит учитывать продажу как процесс не только в рамках торговой точки либо магазина, но и, например, на территории школ, площадок, жилых домов и т.д.

Кроме того, внесено и принято предложение, согласно которому увеличивается размер штрафных санкций для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей.

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