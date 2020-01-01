Депутаты Прикамья приняли поправки в Перечень строительных объектов

15:36 | 23.01.2020

Краевые парламентарии проголосовали за корректировку Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Изменения коснулись объектов, реализация которых предусмотрена в рамках программы «Качественное здравоохранение», «Образование и молодежная политика», «Пермский край – территория культуры», «Спортивное Прикамье» и «Безопасный регион».

По 16 объектам Перечня предлагается изменение сроков начала строительства (реконструкции) или ввода объекта в эксплуатацию. По 5 объектам - дополнить этапы реализации проектов этапом «проектирование» в связи с увеличением сроков выполнения проектных работ. По 3 объектам предлагается внести изменения в сметную стоимость объекта (Строительство спортивного зала «Уральское подворье», пожарное депо в г.Соликамске и Чайковском городском округе).

Кроме того, в Перечень включено 5 новых объектов. Таким образом, общее количество объектов увеличивается с 63 до 68.

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