Изменения в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Прикамье одобрены в первом чтении

15:30 | 23.01.2020

Документ устанавливает обязанность организаций предоставлять сведения о своей деятельности для включения в единый реестр организаций детского отдыха. Данная процедура дает им право на работу с детьми. Организации, которые не будут включены в реестр или исключены из него, не смогут осуществлять свою деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. Информация о реестре должна быть размещена в интернете. Благодаря этому родители смогут выбирать лучшие места отдыха для своих детей. Формирование и ведение реестра относится к государственным полномочиям Пермского края.

Кроме того, законопроект предусматривает взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ при приобретении детских путевок в другие регионы России.

«Создание защищенной и комфортной среды для наших детей является приоритетным направлением национальных проектов в сфере социальной поддержки. Создание единого реестра организаций, предоставляющих услуги по оздоровлению детей, позволит вести учет, а главное - контролировать их и своевременно реагировать на нарушения установленных стандартов. Тем самым, мы создаем безопасные условия для отдыха и оздоровления наших детей», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

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