Краевые парламентарии обсудили ключевые задачи реализации нацпроектов в сфере здравоохранения

15:24 | 23.01.2020

В рамках «правительственного часа» министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова представила доклад. Она остановилась на проектах, которые реализуются в Пермском крае.

В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году возведены 24 фельдшерско-акушерских пункта и приобретено шесть передвижных медицинских комплексов. Внедряются бережливые технологии в поликлиниках региона. По её словам, это позволяет сократить время ожидания врача в очереди в три раза. В 2019 году совершено 179 вылетов в удаленные территории для эвакуации пациентов.

Проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» предполагают создание трех уровней оказания медицинской помощи для комплексного подхода к лечению. Важная задача проектов – приобретение нового, современного оборудования.

Для решения вопросов кадровой обеспеченности реализуется целевая подготовка специалистов. В 2019 году на первый курс зачислены 161 человек. Дополнительно к целевому обучению в Пермском крае за счет краевого бюджета оплачивается двухгодичное обучение 50 узких специалистов в ординатуре. Первые 29 врачей уже трудоустроились в учреждения здравоохранения нашего края.

Для привлечения врачей в сельские местности реализуется программа «Земский доктор». Медицинские работники при устройстве в отдаленные районы смогут рассчитывать на единовременную выплату.

С 2020 года увеличено финансирование на лекарства для льготных категорий граждан по 150 млн рублей ежегодно. А также расширен перечень наименований льготных лекарственных препаратов. К 2021 году планируется перейти на электронный формат медицинской документации во всех медицинских организациях края.

Приоритетное направление национальных проектов в сфере здравоохранения – предоставление качественной и доступной медицинской помощи.

«На регионы возложена большая ответственность по исполнению нацпроектов. «Инвентаризация» и оценка промежуточных итогов нацпроектов на уровне региона помогает и законодателям, и исполнителям, если нужно, скорректировать программные мероприятия. Особенно это становится важным для «чувствительных» социальных сфер, таких как здравоохранение», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

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