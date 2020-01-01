Законодательное собрание Прикамья оценило новые механизмы государственных закупок

15:19 | 23.01.2020

В ходе пленарного заседания Законодательного Собрания депутаты заслушали информацию министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок об итогах 2019 года и задачах на 2020 год.

По словам министра Павла Заргаряна, в Пермском крае в 2019 году увеличился объем финансирования региональных закупок на 25%, что составило на конец года 47,7 млрд рублей. На 10% выросли темпы государственных закупок и значительно увеличилось среднее количество их участников.

Важным показателем качества закупочной деятельности является ее своевременность. На сегодняшний день законтрактовано 31% бюджетных средств, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. В настоящий момент определены подрядчики для проведения в 2020 году работ в сфере дорожного строительства, сооружения объектов социальной сферы, также проведены закупки для обеспечения деятельности лечебных учреждений. Стабильно низким остается показатель доли закупок с нарушениями.

С текущего года закупки малого объема начали осуществляться в электронной форме через электронный магазин. Объем таких закупок составляет 1,8 млрд. рублей. По мнению краевых чиновников, перевод малых закупок в электронный вид упрощает участие бизнеса в госзакупках и обеспечивает равный доступ для всех участников рынка.

Отмечаются и отрицательные моменты. Например, заказчики слабо ведут претензионную работу и зачастую не покупают то, что им нужно, стараясь не нарушать быстро меняющееся законодательство в этой сфере.

В связи с этим депутаты рекомендовали правительству края совместно с профильным комитетом Законодательного Собрания совместно прорабатывать проблемные вопросы.

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