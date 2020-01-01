Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили реализацию инвестпроектов

15:15 | 23.01.2020

Краевые парламентарии одобрили постановление, разработанное по итогам выездного заседания комитета по бюджету, которое состоялось в октябре прошлого года. Правительству и органам местного самоуправления рекомендовано выявить причины несвоевременной реализации инвестпроектов.

Напомним, в октябре 2019 года комитет по бюджету провел выездное заседание в г. Чернушке. Тогда главным вопросом встречи стало низкое освоение средств на строительство объектов инфраструктуры. Депутатам был представлен доклад Контрольно-счетной палаты, согласно которому за три года в Прикамье из запланированных 15 объектов образования восемь объектов так и не были введены в эксплуатацию. На первое полугодие 2019 года из 631,4 млн рублей ассигнований, заложенных в бюджете, было освоено лишь 43 млн (7,8%).

По итогам заседания члены комитета рекомендовали региональному правительству и органам местного самоуправления выяснить причины несвоевременной реализации инвестиционных проектов и принять меры по совершенствованию системы их управления. В отношении органов местного самоуправления рекомендовано рассматривать возможность применения типовых проектов по строительству детских садов и школ.

Также краевые парламентарии обратились к правительству с вопросом о необходимости ускорить строительство школы в г.Чернушка на 1100 мест с переносом срока ввода на 2021 год.

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