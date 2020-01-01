Пермь: новости дня
15:15 | 23.01.2020
Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили реализацию инвестпроектов
Напомним, в октябре 2019 года комитет по бюджету провел выездное заседание в г. Чернушке. Тогда главным вопросом встречи стало низкое освоение средств на строительство объектов инфраструктуры. Депутатам был представлен доклад Контрольно-счетной палаты, согласно которому за три года в Прикамье из запланированных 15 объектов образования восемь объектов так и не были введены в эксплуатацию. На первое полугодие 2019 года из 631,4 млн рублей ассигнований, заложенных в бюджете, было освоено лишь 43 млн (7,8%).
По итогам заседания члены комитета рекомендовали региональному правительству и органам местного самоуправления выяснить причины несвоевременной реализации инвестиционных проектов и принять меры по совершенствованию системы их управления. В отношении органов местного самоуправления рекомендовано рассматривать возможность применения типовых проектов по строительству детских садов и школ.
Также краевые парламентарии обратились к правительству с вопросом о необходимости ускорить строительство школы в г.Чернушка на 1100 мест с переносом срока ввода на 2021 год.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:18 | 23.01.2020
В Екатеринбурге снова отклонили проект Генплана
16:17 | 23.01.2020
Страховая компания оплатила челябинцам ущерб за затопление
15:42 | 23.01.2020
Прикамские законодатели предложили защитить «зеленый пояс»
15:36 | 23.01.2020
Депутаты Прикамья приняли поправки в Перечень строительных объектов
15:30 | 23.01.2020
В Екатеринбурге стартовали учения ЦВО
15:30 | 23.01.2020
Изменения в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Прикамье одобрены в первом чтении
15:26 | 23.01.2020
В Пермском крае утверждена денежная выплата ко Дню Победы
15:24 | 23.01.2020
Краевые парламентарии обсудили ключевые задачи реализации нацпроектов в сфере здравоохранения
15:15 | 23.01.2020
Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили реализацию инвестпроектов
15:06 | 23.01.2020
В Свердловской области инспекторы рыбоохраны изъяли более 60 орудий лова
14:40 | 23.01.2020
Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»
14:24 | 23.01.2020
В Свердловской области на производстве погибли два автомойщика
13:58 | 23.01.2020
В Нижнем Тагиле «ГАЗель» сбила двух детей
13:37 | 23.01.2020
Екатеринбург откроет год домашнего чемпионата Европы по самбо юношеским первенством России
13:35 | 23.01.2020
Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге начинает проводить серию лекций «75 минут о войне»
12:57 | 23.01.2020
Рослесхоз определился с лесничествами, где в 2020 году будут следить за незаконными рубками из космоса
12:56 | 23.01.2020
Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится в два раза
12:40 | 23.01.2020
В параде Победы в Екатеринбурге примут участие иностранные военные
12:28 | 23.01.2020
В Екатеринбурге продолжают тушить несанкционированную свалку на Уралмаше
12:19 | 23.01.2020
В Екатеринбурге проверяют здания суда, школ и детсадов из-за сообщений о минированиях
12:09 | 23.01.2020
За год в Екатеринбурге высадили более 5,5 тысячи деревьев
11:18 | 23.01.2020
Завершилось расследование дела о ДТП с Андреем Косиловым на Урале
10:55 | 23.01.2020
Причину смерти подростка из Арамиля выясняет СК
10:23 | 23.01.2020
Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
10:21 | 23.01.2020
На замену трубопровода в Екатеринбурге потратят 57 миллионов
10:11 | 23.01.2020
Защитники крымских львов выйдут на пикет в Екатеринбурге
09:49 | 23.01.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о строительстве многоквартирников в коллективных садах
09:44 | 23.01.2020
К весне в Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута
09:24 | 23.01.2020
В Екатеринбурге машину директора УК разбили топором