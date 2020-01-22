Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

10:23 | 23.01.2020

Первый вице-премьер правительства края Ольга Антипина будет исполнять обязанности главы регионального кабмина вплоть до новых назначений.



Напомним, что регион сегодня живет в ожидании врио губернатора, соответствующее решение должен принять президент РФ. Новый глава региона и назначит руководителя кабинета министров. Пока же краевое правительство под руководством и.о. работает в штатном режиме.

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