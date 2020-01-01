С начала января с улиц Перми отловлено 70 безнадзорных животных

19:08 | 22.01.2020

В городе усилен отлов собак в «проблемных точках» города. Ведется совместная работа с ТОСами, при необходимости ловцы патрулируют улицы.

Как сообщили в Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, в приоритете остаются заявки, поступившие на отлов животных вблизи социально значимых учреждений города. Не всегда к моменту приезда бригады животных можно найти на том же месте, в таком случае ловцы начинают патрулировать соседние улицы, при необходимости выезжают повторно.

Адреса, где были зафиксированы случаи нападения собак, ставятся на особый контроль, бригады ловцов выезжают повторно. Отлов проводится 7 дней в неделю.

Животные отлавливаются гуманным способом, после доставки в приют их ждет осмотр ветеринара, при необходимости – лечение и стерилизация. Затем здоровые и социализированные животные выдаются новым хозяевам.

- Отлов эффективен там, где он проводится системно. Во всех районах города с начала января было отловлено 70 животных. Ловцы оперативно реагируют на информацию о нахождении безнадзорных собак на улицах города, - рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Для организации более результативной работы по отлову проводится работа с ТОСами районов города, разрабатываются тематические информационные материалы для распространения на улицах города.

Специалисты службы обращают внимание пермяков на то, что сократить появление на улицах бездомных собак возможно только при ответственном поведении хозяев животных, которые не допускают выгула своих питомцев без поводка и не оставляют ставших ненужными собак на улице, а также стерилизуют своих питомцев.

С реестром отловленных безнадзорных животных можно ознакомиться на сайте http://www.prirodaperm.ru/regulirovanie_chislennosti_beznadzornih_sobak/2020/01/13/4822. В реестре размещаются сведения об отловленных и находящихся в приюте животных без владельцев, в том числе для поиска новых хозяев.

Напомним, информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94. Телефон для заявителей в выходные дни: 8-904-84-23-176. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные собаки.

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