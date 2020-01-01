Депутаты Пермской гордумы: «Реализация инвестиционных программ – один из приоритетов года»

19:03 | 22.01.2020

Основными темами заседания комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами стала передача имущества в федеральную собственность и реализация муниципально-частного партнерства.

Члены комитета поддержали безвозмездную передачу в федеральную собственность 10 зданий и двух земельных участков по ул. Энергетиков, 50 в Индустриальном районе. В рамках проекта Агентства инвестиционного развития Пермского края на территории будет размещен научно-технический комплекс.

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов рассказал о реализации муниципально-частного партнерства на территории города Перми. По словам Александра Кузнецова, в 2016-2018 годах в Перми реализовано три концессионных соглашения: по предоставлению услуг водоснабжения и дошкольного образования. В рамках соглашений организациям был предоставлен 61 земельный участок, для осуществления образовательной деятельности – участки на ул. Дениса Давыдова, 12 и на ул. Голева, 6 в Дзержинском районе. Условия соглашений исполняются в полном объеме.

Информация была принята к сведению.

«Реализация инвестиционных программ – один из приоритетов этого года. В своем обращении президент России Владимир Путин поставил задачи, ориентированные на человека, семью и их благополучие. Это напрямую зависит от улучшения инвестиционного климата, увеличение объемов инвестиций. В 2020 году они должны составить 6-7%. Чем больше инвестиций, тем больше строится образовательных учреждений, дорог, жилых домов, больниц. Наша обязанность как депутатов Пермской городской Думы - принять самое активное участие в реализации поставленных задач и взять исполнение инвестиционных проектов на особый контроль», – подытожил председатель комитета, депутат Сергей Богуславский.

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