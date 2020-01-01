Депутаты предложили поддержать изменения в Генеральном плане города Перми и в Правилах землепользования и застройки

18:59 | 22.01.2020

На комитете Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории рассмотрен ряд вопросов, связанных с изменением Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Перми. В частности, предлагается включить земельный участок, расположенный вблизи промышленного узла «Осенцы», в промышленно-торговую зону для создания цеха по утилизации паров углеводорода и расширения санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Это позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить экологичность топлива.

Депутаты Вероника Куликова и Валерий Шептунов поинтересовались, как предприятие будет взаимодействовать с собственниками расположенных рядом СНТ. Представитель предприятия разъяснил, что план действий уже составлен. Согласно Земельному кодексу он будет реализовываться после утверждения территориальной зоны и получения заключения Главного санитарного врача. Все процедуры будут осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Депутат Надежда Агишева хотела узнать, каким рискам подвергаются граждане, находящиеся на территории санитарно-защитной зоны. Представитель организации пояснил, что нахождение людей на данном участке нежелательно, так как воздействия на человека избежать невозможно.

«Проект дает много положительных моментов: это и развитие промышленности в нашем городе, обеспечение граждан новыми рабочими местами, а города – дополнительной доходной базой», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Он также подчеркнул, что при реализации проекта необходимо действовать корректно и цивилизовано, искать компромиссы, чтобы учесть интересы всех сторон.

«Наш город всегда был промышленным, это не новость. Предприятия пытаются снизить негативное воздействие на природу, обезопасить тех, кто живет по старой памяти на опасных территориях. С учетом того, что организация готова компенсировать убытки собственникам, сегодняшнюю инициативу надо поддержать», – прокомментировал депутат Александр Филиппов.

Депутат Надежда Агишева подчеркнула, что экологическая политика в городе должна формироваться с учетом действующего законодательства.

«Соглашусь с коллегами, это большой, дорогостоящий проект и нужно налаживать взаимодействие с гражданами», – отметил депутат Владимир Молоковских.

Члены комитета также поддержали изменение территориальных зон земельных участков по улицам Шпальная, Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской в Дзержинском районе и по ул. Целинная, 27 в Мотовилихинском районе. В Дзержинском районе планируется построить Региональный центр по фигурному катанию на 250 мест, также в рамках соглашения между застройщиком и муниципалитетом о развитии социальной инфраструктуры города будет развиваться и благоустраиваться улично-дорожная сеть, появится дошкольное образовательное учреждение на 100 мест. В Мотовилихинском районе будет построен больничный комплекс. В

зону городских лесов предлагается включить участки в Мотовилихинском и Свердловском районах, территорию, расположенную восточнее развязки автодороги Восточный обход и Лядовского тракта в Мотовилихинском районе, 4,1 га в Кировском районе возле жилого района Нижняя Курья, и в зону парков – земельный участок по ул. Маршала Рыбалко, 108 в Кировском районе.

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