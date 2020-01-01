Депутаты Пермской городской Думы обсудили ряд социально значимых проектов

18:54 | 22.01.2020

Комитет Думы по социальной политике поддержал внесение изменений в программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры». Предусматривается строительство 4-х дополнительных школ и 3-х детских садов, 5-ти спортивных площадок и 3-х залов, новых спортивных объектов: лыжероллерной трассы, бассейнов в микрорайоне Парковый и в Орджоникидзевском районе, а также реконструкция манежа «Спартак» и здания школы №22. Решением комитета создана рабочая группа, проект будет доработан и рассмотрен в марте.

Одной из ключевых тем на заседании комитета стала профилактика употребления наркотических и психотропных веществ. Начальник департамента социальной политики администрации города Перми Юлия Овсянникова рассказала о работе по этому направлению в рамках муниципальной программы «Безопасный город». Помимо выявления деструктивных групп среди молодежи, велась работа с родителями и педагогами, краш-курсы и тестирование для подростков, а также разработка и распространение профилактических материалов, в том числе и в сети Интернет. Объем финансирования – 3,5 млн рублей.

Депутат Василий Кузнецов поинтересовался, ведется ли профилактика продажи и употребления аналогов снюсов – никотиносодержащих «конфет». Начальник департамента общественной безопасности Виктор Голенков отметил, что администрация города не имеет соответствующих полномочий, это сфера ответственности правоохранительных органов, однако работа организована и приносит результаты. По данным МВД снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и привлечение в них подростков, выросла раскрываемость. Также начальник департамента общественной безопасности рассказал, что уже определяется перечень должностных лиц, ответственных за составление протоколов и форма протокола.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов предложил составить алгоритм действий при выявлении случаев распространения никотиносодержащих веществ среди детей. «Проблема в том, что чаще всего эти смеси под видом «конфет» продают старшеклассники детям младшего возраста, и составить на них протокол до 15 лет невозможно. Это бизнес, который несет серьезные последствия для здоровья», – подчеркнул Алексей Грибанов.

Депутат Павел Фадеев считает, что проводимых в настоящее время мероприятий недостаточно: «Нужно привлекать тех специалистов, кто работает с этой сферой много лет, и искать новые методики и методы профилактики». Депутат Олег Бурдин коллегу поддержал: «С развитием сети Интернет ситуация кардинально поменялась, старые методы не работают».

Депутат Надежда Агишева обратила внимание на недостаток в некоторых образовательных учреждениях системы самоуправления. «Это отличный механизм саморегулирования таких проблем в школьных коллективах и ресурс просвещения в образовательной среде», – отметила Надежда Агишева.

На комитете было принято решение провести круглый стол по данному вопросу. Дата согласовывается.

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