Пермские депутаты продолжат обсуждение транспортной реформы 27 января

18:51 | 22.01.2020

21 января состоялось заседание комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию под председательством Арсена Болквадзе. В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Пермской городской Думы Сергей Богуславский, Вероника Куликова, Тимофей Чащихин, Сергей Ильин, заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, начальник департамента транспорта Анатолий Путин, начальник департамента экономики и промышленной политики Александр Кузнецов.

На заседании рассматривался вопрос о разрешении безвозмездной передачи зданий, движимого имущества и земельных участков по улице Энергетиков в собственность Пермского края.

«В адрес администрации города поступило письмо от первого заместителя председателя Правительства Пермского края Михаила Сюткина с предложением о передаче имущества для размещения научно-технического комплекса. Площадь здания составляет 22 тысячи кв. метров, площадь земельного участка 95 тысяч кв. метров», - доложил Александр Кузнецов.

Было принято положительное решение, но мнения депутатов разделились.

«Зачем передавать в край имущество, которое может служить интересам города и приносить доход в бюджет? Я считаю, что город может быть участником любого краевого проекта», - высказала свое мнение Вероника Куликова.

Вопрос о тарифе на проезд в городском общественном транспорте не был рассмотрен.

Напомним, на октябрьском заседании Думы проект решения по транспортной реформе был принят в первом чтении и установлен срок поправок - 10 января 2020 года. В установленный срок поступило 5 поправок от главы города Перми, из которых только одна одобрена. Эксперты пояснили, что замечания, отраженные в заключении на проект решения о тарифах, этой поправкой не устраняются, обсуждение проекта во втором чтении преждевременно.

К вопросу о тарифах и транспортном обслуживании комитет вернется на внеочередном заседании 27 января.

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