14:08 | 22.01.2020

По оценкам краевого правительства, на эти цели необходимо будет направлять порядка 1 миллиарда рублей ежегодно. Об этом заявил накануне Максим Решетников на расширенном заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

По его словам, сейчас сформирован большой пакет федеральных субсидий для семей с детьми. Помимо этого, продолжены региональные программы поддержки. «Новая задача для краевого Правительства – обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. Такое поручение дал Президент во время своего послания Федеральному собранию. Владимир Владимирович дал время на подготовку к введению этой меры поддержки, но, может, нам стоит начать ее оказывать раньше. По нашим оценкам (правительства – прим. Редакции) на это потребуется около 1 миллиарда рублей ежегодно», - обозначил Максим Решетников. Пермский край обеспечит всех школьников начальных классов горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Все регионы должны перейти к такой мере поддержке с 2023 года.

Кроме того, Максим Решетников отметил, что в ближайшие годы существенно увеличится число школьников. Поэтому важно уделить внимание планам по строительству школ и рассмотреть возможность ускорения некоторых проектов. Напомним, в планах краевых властей в период с 2017 по 2022 годы построить 36 школы для 21345 ребят.

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