В Прикамье с 1 февраля вырастут социальные доплаты пенсионерам и льготникам

17:32 | 21.01.2020

С 1 февраля 2020 года на 3,1% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, сообщает Пенсионный фонд России.

На повышение выплат смогут рассчитывать участники Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды всех групп, лица, получающие выплаты в связи с производственной травмой, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, пострадавшие на Чернобыльской АЭС - всего в перечне более 60 позиций. Конкретный размер ЕДВ зависит от категории получателя выплаты.

Если гражданин может быть отнесен к нескольким группам сразу, то доплата будет произведена все-таки по одной, той по которой получается больше.

Отметим, по данным на 2019 год в Прикамье проживает более 250 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.

Напомним, ранее стало известно, что более 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из Прикамья получат выплаты в размере 75 и 50 тыс. рублей, соответственно, к 75-летию Победы. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время участия в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

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