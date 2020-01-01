Выставку «Образование и карьера» посетили более 50 тысяч школьников, абитуриентов, родителей и педагогов

17:18 | 21.01.2020

На территории «Пермской ярмарки» прошла 22-я межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера».

Участники выставки-форума продемонстрировали широкий спектр своих возможностей: от мастер-классов и профессиональных проб, организованных совместно с предприятиями-партнерами, до проведения диагностики профессиональных склонностей и дистанционных квестов. Общеобразовательные учреждения Перми были представлены уникальными школами, показавшими мастер-классы по таким направлениям, как «IoT-специалист», «3D-прототипирование», «Технологии лазерного выжигания».

Посетители смогли принять участие в профессиональных пробах по программированию на станках с ЧПУ, созданию интерактивного города будущего, очистке сточных вод; смогли получить подробную информацию о профессиях будущего, которая была представлена в рамках деловой программы «Пермские образовательные траектории: пространство выбора». В ходе этой же встречи учащиеся 8 и 9 классов получили ответы на свои вопросы о том, куда можно пойти учиться после 9 класса, как построить индивидуальный образовательный маршрут, что такое профильное обучение. Для педагогов прошло обсуждение дистанционного образования, в ходе которого были представлены курсы по занимательной топографии, техническому английскому языку, ракето-космическому моделированию; были даны рекомендации по выстраиванию дистанционного образования в учебном процессе.

В течение всего форума работала площадка проекта «Золотой резерв», в рамках которой учащиеся могли не только зарегистрироваться в системе электронного портфолио школьника, но и подать заявку на сотрудничество с социальными партнерами в рамках научного или практического сопровождения реализации проектов. На площадке «Проектная школа главы города» посетители выставки познакомились с интересными и важными для города разработками пермских школьников и приняли участие в голосовании за понравившиеся идеи, которые в ближайшее время будут реализованы на территории города.

В рамках круглого стола Ассоциация «Техно-Пермь» совместно с учреждениями города при поддержке департамента образования администрации Перми презентовала проведение открытого летнего фестиваля «Техно-Пермь», к участию в котором были приглашены ребята 8-10 классов. Фестиваль проводится с целью развития сетевых образовательных программ образовательного сообщества Перми, адаптации инновационного опыта Школьной лиги Роснано на территории нашего города, создания условий для поддержки одаренных детей в различных сферах образования, науки, инновационных производств, бизнеса.

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