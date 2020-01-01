В 2020 году в Перми будут проводить специализированные ярмарки: сырную, медовую и другие

17:13 | 21.01.2020

Посетителей городских ярмарок ждёт ряд нововведений. В Перми будут развивать событийную торговлю во время массовых мероприятий. Также продолжится работа по совершенствованию схемы размещения НТО.

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, в 2020 году планируется провести 225 ярмарочных дней в еженедельном режиме во всех районах города. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок: масленицы, ярмарки, посвященной началу дачного сезона, сырной, медовой, праздника урожая и других.

Также в рамках развития сезонных форм торговли планируется включение в схему размещения нестационарных торговых объектов и выставление на торги на право размещения палаток и лотков.

Напомним, с прошлого года функция по организации и проведению ярмарок передана МКУ «Пермский центр бизнеса». В планах на 2020 год – приобретение дополнительных шатров, торгового и электрооборудования, что позволит одновременно проводить до 5 ярмарок и размещать их на небольших площадках. Участие в ярмарках бесплатное. Заявку на участие можно подать онлайн на сайте Пермского бизнес-инкубатора или по телефону: 20-185-00.

Больше внимания будет уделяться уличной торговле во время проведения городских массовых мероприятий. Это так называемая «событийная торговля» во время проведения таких спортивно-зрелищных мероприятий, как Пермский международный марафон, фестиваль скандинавской ходьбы, гонки «Лыжный спринт».

В рамках развития сети нестационарных торговых объектов в первом квартале 2020 года запланировано обсуждение типологии вендинговых автоматов, палаток и ярмарочных шатров на публичных слушаниях, а во втором квартале – утверждение типологии в правилах благоустройства на заседании Пермской городской Думы. В департаменте экономики и промышленной политики подчеркнули, что схема размещения нестационарных объектов также будет усовершенствована – по мотивированным предложениям предпринимательского сообщества в схему включат ряд новых мест. На торги на право размещения нестационарных торговых объектов планируется выставить новые объекты, а также объекты, по которым истек срок договоров на размещение в 2020 году.

Кроме того, предпринимателям, разместивших типовые НТО на территории Перми, будет оказываться финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с приобретением или изготовлением типового НТО. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в настоящий момент проходит согласование. Размер субсидии составит для киоска площадью 6 кв. метров – 12 тысяч рублей за кв. метр, 9 кв. метров – 10 тысяч рублей за кв. метр, павильона – 7 тысяч рублей за кв. метр. Максимальная сумма субсидии предусмотрена в размере 200 тысяч рублей. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку и «порог входа» в бизнес.

Также создана согласительная комиссия по включению новых мест в схему НТО при департаменте экономики и промышленной политики. Задачей созданного коллегиального органа должно стать рассмотрение мотивированных предложений, по которым предприниматели не получили положительного заключения территориального органа, и они были отклонены. В функции комиссии предполагается включить анализ и детальное рассмотрение конкретных ситуаций. Предложение о создании специального органа было озвучено в рамках заседания рабочей группы по вопросам размещения нестационарных торговых объектов.

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