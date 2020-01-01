Участники конкурса «Учитель будущего» из Прикамья могут приступить к дистанционному тестированию

17:07 | 21.01.2020

С 21 января участники профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» – могут приступить к выполнению второго этапа – дистанционного тестирования. Написать тест онлайн можно до 31 января.



По словам руководителя проекта «Учитель будущего» Андрея Богданцева, всего подготовлены 3 блока заданий: предметное тестирование, тест по возрастной психологии и педагогике, а также тест по нормам языка и культуре речи. «Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. До основного теста в каждом блоке тестирования участникам будет предложено пройти демонстрационный тест», – говорит он.



По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трёх участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды.

Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника конкурса и доступ к базе знаний (электронная библиотека и вебинары) в личных кабинетах на сайте https://teacheroffuture.ru/.



Впереди участников конкурса ждёт ещё два этапа. В рамках третьего - конкурсантам предстоит «педагогический триатлон»: дебаты 2.0, методический конструктор и кейс-игра. В четвёртом - финальном - этапе участники пройдут три конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED.

Финалистов ждёт программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.



Напомним, конкурс стартовал 19 ноября 2019 года. Он проводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Птуиным, при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет и.о. заместителя председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали более 39 тысяч учителей страны.



Конкурс «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.



В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

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