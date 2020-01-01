Пермь: новости дня
17:07 | 21.01.2020
Участники конкурса «Учитель будущего» из Прикамья могут приступить к дистанционному тестированию
По словам руководителя проекта «Учитель будущего» Андрея Богданцева, всего подготовлены 3 блока заданий: предметное тестирование, тест по возрастной психологии и педагогике, а также тест по нормам языка и культуре речи. «Каждый блок тестирования будет открываться последовательно по мере выполнения заданий. До основного теста в каждом блоке тестирования участникам будет предложено пройти демонстрационный тест», – говорит он.
По итогам заочного этапа будут определены полуфиналисты. Баллы трёх участников каждой команды будут суммироваться и сформируют рейтинг команды.
Всего в каждом округе России на очном полуфинале встретятся 50 команд. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника конкурса и доступ к базе знаний (электронная библиотека и вебинары) в личных кабинетах на сайте https://teacheroffuture.ru/.
Впереди участников конкурса ждёт ещё два этапа. В рамках третьего - конкурсантам предстоит «педагогический триатлон»: дебаты 2.0, методический конструктор и кейс-игра. В четвёртом - финальном - этапе участники пройдут три конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED.
Финалистов ждёт программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Напомним, конкурс стартовал 19 ноября 2019 года. Он проводится в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Птуиным, при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет и.о. заместителя председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали более 39 тысяч учителей страны.
Конкурс «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:01 | 21.01.2020
В Верхней Салде девочка каталась на тюбинге и врезалась в дерево
20:12 | 21.01.2020
Бывший декан факультета журналистики УрФУ получил звание почетного гражданина Свердловской области
19:50 | 21.01.2020
В екатеринбургских школах появится более 3 тысяч новых мест
18:38 | 21.01.2020
Свердловские полицейские помогли семье, автомобиль которой съехал в кювет на трассе Серов-Ивдель
18:17 | 21.01.2020
В Екатеринбурге состоится первенство России по самбо
18:02 | 21.01.2020
Свердловский Роспотребнадзор расскажет свердловчанам о безопасности молочной продукции
17:55 | 21.01.2020
Что ждет канал ЕТВ в ближайшем будущем?
17:38 | 21.01.2020
После трагедии в Перми, власти Екатеринбурга проверили местные отели и хостелы на соблюдение норм безопасности
17:26 | 21.01.2020
В Перми в 31-й раз пройдет конкурс «Учитель года»
17:23 | 21.01.2020
В 2020 году в Перми планируется создать ещё 4 особо охраняемые природные территории
17:18 | 21.01.2020
Выставку «Образование и карьера» посетили более 50 тысяч школьников, абитуриентов, родителей и педагогов
17:13 | 21.01.2020
В 2020 году в Перми будут проводить специализированные ярмарки: сырную, медовую и другие
17:07 | 21.01.2020
Участники конкурса «Учитель будущего» из Прикамья могут приступить к дистанционному тестированию
17:02 | 21.01.2020
К краевой помощи семьям погибших и пострадавших будут добавлены дополнительные выплаты из бюджета Перми
17:00 | 21.01.2020
В Екатеринбурге пропала молодая девушка
16:53 | 21.01.2020
В Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в лагерь
16:47 | 21.01.2020
За некачественную уборку снега в Перми подрядчик оштрафован почти на 3,5 млн рублей
16:46 | 21.01.2020
В Реже прокуратура заинтересовалась делом о травмировании ребенка в батутном парке
16:43 | 21.01.2020
В Прикамье началось строительство еще двух детских садов
16:25 | 21.01.2020
В Нижнем Тагиле снесут 117 домов
16:05 | 21.01.2020
Новые «скорые» поставят в Пермский край в начале весны
16:03 | 21.01.2020
В центре Екатеринбурга пешеход получил травмы от снегоуборочной машины
15:50 | 21.01.2020
Игорь Сапко прокомментировал в прямом эфире на «ВЕСТИ FM» страшную трагедию в Перми
15:44 | 21.01.2020
Прокуратура выявила махинации в Невьянском Управлении образования
15:19 | 21.01.2020
Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий
15:00 | 21.01.2020
На трассе М-5 «Урал» вновь ограничено движение из-за ремонта моста
14:25 | 21.01.2020
В Свердловской области сгорел частный двухэтажный жилой дом
14:04 | 21.01.2020
В Екатеринбурге пострадал подросток, пытавшийся спасти соседей от пожара
13:41 | 21.01.2020
Среднеуральск повторяет «скверную» историю
13:35 | 21.01.2020
АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск высокопрочного решетчатого настила
13:26 | 21.01.2020
В Свердловской области дорожники перестанут разводить грязь на трассах