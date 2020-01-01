В Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в лагерь

16:53 | 21.01.2020

Департамент социальной политики администрации Перми информирует родителей о процедуре получения бюджетной поддержки на отдых и оздоровление своего ребенка.



Одной из традиционных форм бюджетной поддержки является компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации. В департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации. В этом году, как и в прошлом, он будет продолжаться до 31 июля.



Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода либо социального статуса семьи – от 30% до 100%. В течение месяца по окончании срока пребывания ребенка в лагере родители подают в департамент сведения о реквизитах счета для перечисления компенсации и отчетные документы.



Пакет документов, необходимый для получения компенсации, можно найти в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/Compensation/).



Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты их выдачи откроются в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена дополнительно.

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