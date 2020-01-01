Пермь: новости дня
16:43 | 21.01.2020
В Прикамье началось строительство еще двух детских садов
В микрорайоне Вышка-II и в деревне Кондратово началось строительство двух детских садов. В общей сложности они будут рассчитаны на 630 детей. Необходимость строительства образовательных объектов в этих микрорайонах вызвана масштабной жилой застройкой. Новые детские сады помогут повысить доступность дошкольного образования.
Строительство детских садов ведётся в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На возведение двух детских садов направлен 451 млн рублей, большая часть этой суммы – средства федерального бюджета в размере 406 млн рублей.
В Кондратово, в микрорайоне Новый, детский сад откроет свои двери для 280 детей. В каждой из 14 групп будет по 20 мест для воспитанников в возрасте от трех до семи лет.
Общая площадь объекта более 6 тыс. квадратных метров. На трех этажах разместятся танцевальный и музыкальный залы, столярная мастерская, зал для физкультурных занятий, медблок, пищеблок и другие помещения.
В микрорайоне Вышка-II, по ул. Евгения Пермяка, 8а строится двухэтажный детсад площадью 5,8 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 350 мест. В детском саду появятся все необходимые помещения для развития детей, на прилегающей территории будет проведено благоустройство, там установят площадки, беседки.
Сейчас в Пермском крае строится 18 детских садов. Проекты реализуются в том числе в рамках нацпроекта «Демография». В 2019 году было построено 5 детских садов в Перми, Кондратово, Фролах, Култаево для 1610 ребят. До конца 2020 года планируется построить 20 детских садов (на 3265 мест).
© «Вечерние ведомости»
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