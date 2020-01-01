Новые «скорые» поставят в Пермский край в начале весны

16:05 | 21.01.2020

Подведены итоги аукциона на поставку автомобилей скорой медицинской помощи. Победителем признано ООО «Грузавтоимпорт» (Пермь). Цена контракта - 63,6 млн рублей.

На эту сумму планируется закупить 27 автомобилей скорой медицинской помощи класса В и 4 реанимобиля. Автомобили поступят в Пермский край в начале весны и будут направлены в Пермскую станцию скорой медицинской помощи.

В соответствии с техническим заданием, закупаемые автомобили и их оборудование должны быть новыми: не ранее 2019 года выпуска. Гарантийный срок на автомобиль скорой медицинской помощи, включая все комплектующие детали, должен быть не менее 2 лет, или 80000 км пробега.

Сейчас в ведении медицинских организаций Пермского края находится 341 автомобиль скорой помощи, дополнительно 97 автомобилей предоставляются по аутсорсингу. Автопарк «Скорой» регулярно обновляется.

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