Игорь Сапко прокомментировал в прямом эфире на «ВЕСТИ FM» страшную трагедию в Перми

15:50 | 21.01.2020

Депутат Государственной Думы от Пермского края (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко на радио «ВЕСТИ FM» принял участие в программе «Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.

Темой программы стал вопрос: «Пора ли запретить размещение хостелов и мини-отелей в подвалах и цокольных этажах?».

Напомним, ночью 20 января в Перми произошла страшная трагедия, в мини-отеле «Карамель», находящимся в полуподвальном помещении жилого дома, в результате прорыва трубопровода погибли пять человек, еще шестеро пострадали.

Игорь Сапко уточнил, что труба в доме, которую прорвало, является магистральной.

«Она находилась в железобетонном лотке. Входит в сеть ПСК – это наша Пермская сетевая компания. А вот транзитная труба, которая как раз и проходила по подвалу этого дома, передана в эксплуатацию ПСК в ноябре 2019 года. Сейчас начата процедура признания права собственности, и поэтому есть определенные разночтения», - сказал парламентарий.

Депутат Государственной Думы высказал мнение о том, чтобы пересмотреть законодательство о хостелах и мини-отелях и запретить их размещение в подвалах и цокольных помещениях.

«Это не только пермская проблема, - подчеркнул Игорь Сапко. – В Госдуме мы готовы обсуждать этот вопрос, безусловно, мы не хотим ущемить права малого бизнеса, но проблема безопасности есть, и ее нужно решать. Необходимо найти консолидированную позицию, номера и гостиничные комнаты не должны быть размещены в подвалах, помещениях без окон – это, прежде всего, нарушение санитарных норм».

Также парламентарий отметил, что будет готовить ряд поправок в действующее федеральное законодательство. По его словам, во главу угла нужно ставить безопасность граждан.

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