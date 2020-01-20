В Перми начали принимать заявления на компенсацию расходов на летний отдых детей

13:13 | 21.01.2020

В департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря на территории РФ. Процедура продлится до 31 июля.

С пакетом необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Подходы к выделению бюджетных средств прежние: все зависит от доходов либо социального статуса семьи. Компенсация может составить от 30% до 100%.

Также в этом году будут выдаваться сертификаты на оздоровление и отдых детей. Пункты выдачи откроются в апреле.

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