В Перми восстановлено теплоснабжение на магистрали, где произошла авария

10:28 | 21.01.2020

В ночь на 20 января в Перми произошло ЧП в мини-отеле на ул. Советской Армии. В результате затопления полвала кипятком погибли 5 человек и трое попали в ожоговый центр. Как выяснилось, причиной трагедии стал порыв тепломагистрали диаметром 400 мм вне здания.

Уже приняты решения об оказании пострадавшим и семьям погибших помощи. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Вчера в течение всего дня на тепломагистрали велись восстановительные работы с отключением близлежащих зданий.

На данный момент, по информации администрации Индустриального района, теплоснабжение 20 жилых домов, детского садика и больницы полностью восстановлено. По данным краевого минздрава, состояние пострадавших стабильно.

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