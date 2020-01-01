Губернатор Максим Решетников провел рабочую встречу с новым командиром авиабазы «Сокол»

18:38 | 20.01.2020

Губернатор Максим Решетников провел рабочее совещание с новым командиром военной авиабазы «Сокол» Сергеем Кущевым. Главе региона его представил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Напомним, на должность полковник Сергей Владимирович Кущев был назначен Минобороны РФ в октябре 2019 года.

В ходе встречи губернатор Прикамья выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества краевых властей с авиабазой «Сокол».

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