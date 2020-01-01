В Индустриальном районе Перми началось устранение дефекта на магистральном теплопроводе

18:30 | 20.01.2020

Ориентировочное время начала подачи тепла в дома после проведения всех ремонтных работ – 21:30.



В ночь с 19 на 20 января произошел порыв тепломагистрали ООО «Пермская сетевая компания» диаметром 400 мм по улице Советской Армии в Индустриальном районе. В результате произошло подтопление подвала дома №21, там располагался частный мини-отель.



В ходе проведения раскопок между домами по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27 было обнаружено место дефекта, сейчас аварийная бригада приступила к ремонтным работам. В настоящий момент на месте работает специалисты 4 единицы техники и 14 рабочих. Сейчас без тепла остаются 14 жилых домов.



Расчетное время начала запуска отопления в дома – 21:30.

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