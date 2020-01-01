Пермь: новости дня
18:24 | 20.01.2020
В Лысьве появится первая модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура»
Как рассказали в библиотеке, работа над дизайном первой модельной библиотеки в Лысьве началась с опроса посетителей, которые высказали свои пожелания по пространству библиотеки и ресурсов, услуг, режима работы. В результате создан дизайн-проект, задача которого создать пространство, которое бы удовлетворяло запросы как молодежи, так и старшего поколения.
Ранее во время визита в первую в Пермском крае модельную библиотеку губернатор Максим Решетников отметил необходимость продолжения работы по открытию современных библиотек в Прикамье. «Отличная идея и правильный подход со стороны Министерства культуры РФ по тиражированию подобного опыта. Мы на региональном уровне его очень обогатили - это дает импульс для дальнейшего развития этого направления. Сейчас важно двигаться другими масштабами, наращивать темп: будем при необходимости запрашивать федеральные деньги, а также добавлять региональные», - подчеркнул Максим Решетников.
Принципиальным подходом к архитектурно-планировочной модернизации Центральной библиотеки стали изменчивость и гибкость планировочных решений, а также наличие многофункциональных пространств. Пространство библиотеки станет более открытым за счет демонтажа лишних стен и дверей, внутри появятся различные функциональные зоны: зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, различных культурных мероприятий, выставок. Центральная библиотека, таким образом, станет местом объединения и деятельности локальных сообществ: в ней будут проводиться лекции, кинопоказы, мастер-классы, встречи и собрания местных активистов и другое.
Сейчас капитальные ремонтные работы уже начались и идут в полном разгаре.
«Нам исполнилось 85 лет, но праздновать юбилей мы будем, когда закончим ремонт и сможем принять гостей в красивом зале. Пространство библиотеки приобретает то зонирование, которое предусмотрено дизайн-проектом. В общем, ремонт движется», - рассказала Елизавета Запятая, директор МБУК «Лысьвенская БС».
В библиотеке также появится компьютерный класс на 8 рабочих мест, конференц-зал, который позволит проводить массовые мероприятия с участием до 50 человек. Отдельным залом станет краеведческий, где можно будет познакомиться с краеведческой литературой, посмотреть уникальные фотографии и музейные экспонаты. Значительно пополнится и книжный фонд: в 2020 году будет закуплено более 2500 книг, среди которых будет как художественная, так и отраслевая, в том числе и научная, литература.
Гиперфункциональная мебель предоставит возможность делить пространство на зоны; закрытые пространства, зоны тихого чтения, при этом все зоны будут иметь покрытие Wi Fi. Пространство Центральной библиотеки будет оборудовано системой навигации и логистики для выстраивания персональных траекторий по использованию имеющейся инфраструктуры и ресурсов, и будет доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в год реализации проекта, а также в последующие годы, все сотрудники пройдут повышение квалификации.
Открытие библиотеки состоится осенью.
Напомним, две первые модельные библиотеки появились в Пермском крае благодаря нацпроекту «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году. С помощью нацпроекта посещаемость библиотеки в Перми выросла в 2,5 раза. В 2020 году планируется открытие еще двух модельных библиотек: в Перми и Красновишерске. На реализацию проекта Прикамье получит 20 млн рублей из федерального бюджета.
© «Вечерние ведомости»
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