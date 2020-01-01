В Крещенскую ночь в организованных местах в Перми в купели окунулись около 4 220 человек

18:18 | 20.01.2020

Как отметили в городском департаменте общественной безопасности, в специально оборудованных местах традиционный обряд прошел спокойно, происшествий не зафиксировано.



В ночь с 18 на 19 января в честь праздника Крещение Господне пермяки по желанию смогли окунуться в купелях. Для обеспечения порядка и безопасности в специально оборудованных местах дежурили спасатели Пермской городской службы спасения. Всего на территории Перми было организовано три места для купания.



По данным специальных служб, за ночь Крещенских купаний дежурившими бригадами не было зафиксировано никаких происшествий, помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась. По сравнению с прошлым годом количество желающих окунуться в прорубь стало больше. Так, в 2019 году в трех организованных местах окунулись порядка 3,8 тысячи горожан, в этом году в Перми в купели окунулись порядка 4220 человек, из них на Мотовилихинском пруду – 1500 человек, в Верхней Курье – 1720 человек, на территории монастыря на Бахаревке – 1000 человек. Кроме этого, жители Перми посетили купели, расположенные на территории Пермского района.

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