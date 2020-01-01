Пермь: новости дня
18:18 | 20.01.2020
В Крещенскую ночь в организованных местах в Перми в купели окунулись около 4 220 человек
В ночь с 18 на 19 января в честь праздника Крещение Господне пермяки по желанию смогли окунуться в купелях. Для обеспечения порядка и безопасности в специально оборудованных местах дежурили спасатели Пермской городской службы спасения. Всего на территории Перми было организовано три места для купания.
По данным специальных служб, за ночь Крещенских купаний дежурившими бригадами не было зафиксировано никаких происшествий, помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась. По сравнению с прошлым годом количество желающих окунуться в прорубь стало больше. Так, в 2019 году в трех организованных местах окунулись порядка 3,8 тысячи горожан, в этом году в Перми в купели окунулись порядка 4220 человек, из них на Мотовилихинском пруду – 1500 человек, в Верхней Курье – 1720 человек, на территории монастыря на Бахаревке – 1000 человек. Кроме этого, жители Перми посетили купели, расположенные на территории Пермского района.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:03 | 20.01.2020
В свердловском поселке случился крупный пожар
20:22 | 20.01.2020
На Урале хотят построить самый большой в мире христианский храм
20:05 | 20.01.2020
В Верх-Исетском районе дома останутся без света
19:50 | 20.01.2020
В Екатеринбурге трамваи встали в пробку из-за пакета
19:01 | 20.01.2020
В Екатеринбурге детей начали лечить током
18:46 | 20.01.2020
В столице Урала вспоминают жертв Холокоста
18:38 | 20.01.2020
Губернатор Максим Решетников провел рабочую встречу с новым командиром авиабазы «Сокол»
18:30 | 20.01.2020
В Индустриальном районе Перми началось устранение дефекта на магистральном теплопроводе
18:25 | 20.01.2020
За два дня из-за снегопада в Екатеринбурге произошло более 80 аварий
18:18 | 20.01.2020
В Крещенскую ночь в организованных местах в Перми в купели окунулись около 4 220 человек
17:55 | 20.01.2020
Николай Цуканов вручил медаль «75 лет Победы» ветерану Великой Отечественной войны
17:32 | 20.01.2020
СКР опубликовал фоторобот мужчины, с которым в последний раз видели пропавшую екатеринбурженку
17:18 | 20.01.2020
В Белоярке заведующая детсадом избежала судимости
16:55 | 20.01.2020
Депутаты проведут совещание из-за жуткого запаха от отходов Среднеуральской птицефабрики
16:53 | 20.01.2020
Максим Решетников выступил перед представителями муниципалитетов
16:47 | 20.01.2020
Ветераны ВОВ и труженики тыла Пермского края получат по 75 и 50 тысяч рублей от президента
16:43 | 20.01.2020
Представитель Минтранса РФ ознакомился с ходом подготовки к реконструкции Горнозаводской ветки в Перми
16:34 | 20.01.2020
Кресельный подъемник на горнолыжном комплексе в Губахе установят в третьем квартале этого года
16:26 | 20.01.2020
Главный ледовый городок Екатеринбурга закроется в это воскресенье
16:07 | 20.01.2020
Свердловский облсуд судит жителя Ирбита за убийство двухлетней девочки из-за опрокинутой кружки спирта
15:45 | 20.01.2020
Кандидат в губернаторы создаёт новую коалицию
15:42 | 20.01.2020
На Широкой речке хаски укусил ребенка
15:39 | 20.01.2020
В Перми введен режим ЧС
15:25 | 20.01.2020
Больше сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные
15:20 | 20.01.2020
В Свердловской области вручили первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»
15:19 | 20.01.2020
Неделя в Перми будет снежной
14:59 | 20.01.2020
В Каменске-Уральском оперативники УЭБиПК при содействии ОМОНа пресекли деятельность игорного заведения
14:50 | 20.01.2020
Двое жителей Екатеринбурга получили по три года колонии за организацию незаконной миграции
14:35 | 20.01.2020
В Екатеринбурге продают отреставрированный волонтерами дом Топоркова
14:16 | 20.01.2020
Судебные приставы изъяли у свердловчан две тысячи запрещенных предметов
13:30 | 20.01.2020
В Екатеринбурге разгорелся пожар на стройплощадке
13:15 | 20.01.2020
Горьковка приглашает пермяков на заседания клубов по интересам
13:06 | 20.01.2020
Столица Урала приняла участие во всероссийском конкурсе на лучший город