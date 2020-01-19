Ветераны ВОВ и труженики тыла Пермского края получат по 75 и 50 тысяч рублей от президента

16:47 | 20.01.2020

На повышенную поддержку к юбилею Победы смогут рассчитывать порядка 34 тысяч жителей Прикамья.



О повышенных выплатах к 75-летию Победы заявил президент России Владимир Путин по время участия в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ветераны Великой Отечественный войны получат 75 тыс. рублей, труженики тыла - 50 тыс. рублей.



В Пермском крае проживает порядка тысячи ветеранов ВОВ и более 14 тыс. тружеников тыла. Обычно такие выплаты составляли по 5 и 10 тыс. рублей.

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