Пермь: новости дня
16:43 | 20.01.2020
Представитель Минтранса РФ ознакомился с ходом подготовки к реконструкции Горнозаводской ветки в Перми
Представитель федерального Минтранса осмотрел участок Пермь II - Пермь-I, территорию, где предполагается строительство Северного железнодорожного обхода Перми, ознакомился с планами по строительству транспортно-пересадочных узлов «Пермь-II» и «Мотовилиха», а также провел встречу с жителями Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми, в которой приняли участие представители краевого правительства и городской администрации.
Александр Федорчук подчеркнул, что приказ о закрытии участка уже подписан (24 декабря. - Прим. ред.) Министерством транспорта РФ, и отметил, что все мнения пермяков, высказанные в ходе общения, будут переданы и.о. министра транспорта РФ Евгению Дитриху. По словам представителя федерального Минтранса, необходимо соблюсти баланс интересов, но учитывать мнение большинства.
На встрече с жителями Перми министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что одной из основных тем в обращениях граждан стало сокращение пригородных железнодорожных перевозок в связи с закрытием участка Горнозаводского направления. Он отметил, что на самом деле этот вид перевозок активно развивается в регионе. В частности, он напомнил, что год назад был запущен новый подвижной состав - «Ласточка»: до Кунгура, Верещагино, а чуть позже - до Кишерти и Екатеринбурга. Кроме того, было увеличено количество рейсов по направлениям Кунгур, Верещагино и Кишерть: в середине 2019 года поезда начали курсировать не только утром, но и днем.
«Сейчас мы рассматриваем возможность нового подвижного состава «Ласточек» в сторону Краснокамска и Голованово. Все это говорит о том, что мы не только не сокращает железнодорожное пригородное сообщение, а его активно развиваем, - отметил Николай Уханов. - Хочу напомнить, что это невозможно без участия регионального бюджета. Краевое правительство ежегодно увеличивает объем средств, которые направляются на развитие междугородного пригородного сообщения».
Кроме того, министр обратил внимание, что закрытие ж/д ветки на участке Пермь II - Пермь I вовсе не значит, что теперь движение электричек прекратится и жители отдаленных районов будут отрезаны от центра. До завершения строительства ТПУ «Мотовилиха» пригородные поезда Горнозаводской ветки будут ходить до станции Пермь-I.
Оттуда, через центр, до Перми-II будут ходить автобусы. Так, в конце декабря администрация города организовала новый автобусный маршрут №2 на этом участке. Остановки автобуса в центре Перми синхронизировали с расписанием электричек. В ходе встречи жителей с Александром Федорчуком Николай Уханов также отметил, что проезд по этому маршруту для пассажиров будет бесплатным: для этого им всего лишь нужно будет предъявить билет на пригородный железнодорожный транспорт.
С расписанием пригородных и городских электричек также был синхронизировано движение автобуса №3 (до Нагорного), кроме того, был запущен экспресс №51 от Перми-1 до ЦУМа.
Кроме того, как отмечают в администрации города Перми, как только прекратится движение поездов и электричек между двумя вокзалами, в два раза будет увеличено количество автобусов, прибывающих и отправляющихся от станции Пермь-I.
Дополнительно администрацией Перми для пассажиров, пользующихся электричкой, продлен автобусный маршрут №77 до ж/д вокзала ст. Левшино. Также со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 (Автопарк - площадь Дружбы) для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово, Левшино с центральной частью Перми.
Отметим, изменение движения на Горнозаводской ветке на участке от станции Пермь-II до станции Пермь-I позволит уже в текущем году начать работы для запуска здесь скоростного трамвая. Работы должны завершиться до 2023 года. На этом участке также будут построены два транспортно-пересадочных узла «Пермь-II» и «Мотовилиха». В совокупности данные решения повысят транспортную доступность и комфорт передвижении пассажиров Перми.
«Новая скоростная трамвайная линия вдоль набережной Камы повысит транспортную доступность центра Перми для удаленных микрорайонов, свяжет их с транспортно-пересадочными узлами для комфортных условий проезда. Новый удобный транспорт сократит время и увеличит количество остановок с двух до девяти», - поясняли ранее в администрации города Перми. При этом скоростной трамвай будет ходить каждые 15 минут, тогда как электричка - раз в 3 часа.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:53 | 20.01.2020
Максим Решетников выступил перед представителями муниципалитетов
16:47 | 20.01.2020
Ветераны ВОВ и труженики тыла Пермского края получат по 75 и 50 тысяч рублей от президента
16:43 | 20.01.2020
Представитель Минтранса РФ ознакомился с ходом подготовки к реконструкции Горнозаводской ветки в Перми
16:34 | 20.01.2020
Кресельный подъемник на горнолыжном комплексе в Губахе установят в третьем квартале этого года
16:26 | 20.01.2020
Главный ледовый городок Екатеринбурга закроется в это воскресенье
16:07 | 20.01.2020
Свердловский облсуд судит жителя Ирбита за убийство двухлетней девочки из-за опрокинутой кружки спирта
15:45 | 20.01.2020
Кандидат в губернаторы создаёт новую коалицию
15:42 | 20.01.2020
На Широкой речке хаски укусил ребенка
15:39 | 20.01.2020
В Перми введен режим ЧС
15:25 | 20.01.2020
Больше сотни свердловчан попались пьяными за рулем в минувшие выходные
15:20 | 20.01.2020
В Свердловской области вручили первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг»
15:19 | 20.01.2020
Неделя в Перми будет снежной
14:59 | 20.01.2020
В Каменске-Уральском оперативники УЭБиПК при содействии ОМОНа пресекли деятельность игорного заведения
14:50 | 20.01.2020
Двое жителей Екатеринбурга получили по три года колонии за организацию незаконной миграции
14:35 | 20.01.2020
В Екатеринбурге продают отреставрированный волонтерами дом Топоркова
14:16 | 20.01.2020
Судебные приставы изъяли у свердловчан две тысячи запрещенных предметов
13:30 | 20.01.2020
В Екатеринбурге разгорелся пожар на стройплощадке
13:15 | 20.01.2020
Горьковка приглашает пермяков на заседания клубов по интересам
13:06 | 20.01.2020
Столица Урала приняла участие во всероссийском конкурсе на лучший город
12:45 | 20.01.2020
В Кировграде осудили двух молодых парней за разбой и угон автомобиля
12:43 | 20.01.2020
Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле
12:27 | 20.01.2020
Руководство ключевого подразделения свердловского полицейского главка сменится в ближайшие дни
12:09 | 20.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург открыли движение в обоих направлениях
11:48 | 20.01.2020
Дороги Свердловской области очищает от снега 391 спецмашина
11:26 | 20.01.2020
Госавтоинспекция призывает свердловских водителей пересесть на общественный транспорт
11:05 | 20.01.2020
Ночью в столице Урала сгорели два автомобиля
10:41 | 20.01.2020
В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка
10:26 | 20.01.2020
ФК «Урал» победил поляков на кипрском сборе
10:00 | 20.01.2020
Екатеринбург встал в большие пробки из-за снегопада
09:58 | 20.01.2020
В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле
09:57 | 20.01.2020
В пермской частной гостинице при прорыве трубы отопления погибли люди
09:23 | 20.01.2020
Под Екатеринбургом в ДТП погибли два человека
18:40 | 19.01.2020
В начале недели на Среднем Урале похолодает