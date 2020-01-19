Представитель Минтранса РФ ознакомился с ходом подготовки к реконструкции Горнозаводской ветки в Перми

16:43 | 20.01.2020

В четверг, 16 января, в Пермь с рабочим визитом прибыл директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук. Он ознакомился с ходом организации мероприятий, которые планируется провести в регионе для изменения схемы движения Горнозаводского направления Свердловской железной дороги.

Представитель федерального Минтранса осмотрел участок Пермь II - Пермь-I, территорию, где предполагается строительство Северного железнодорожного обхода Перми, ознакомился с планами по строительству транспортно-пересадочных узлов «Пермь-II» и «Мотовилиха», а также провел встречу с жителями Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми, в которой приняли участие представители краевого правительства и городской администрации.

Александр Федорчук подчеркнул, что приказ о закрытии участка уже подписан (24 декабря. - Прим. ред.) Министерством транспорта РФ, и отметил, что все мнения пермяков, высказанные в ходе общения, будут переданы и.о. министра транспорта РФ Евгению Дитриху. По словам представителя федерального Минтранса, необходимо соблюсти баланс интересов, но учитывать мнение большинства.

На встрече с жителями Перми министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что одной из основных тем в обращениях граждан стало сокращение пригородных железнодорожных перевозок в связи с закрытием участка Горнозаводского направления. Он отметил, что на самом деле этот вид перевозок активно развивается в регионе. В частности, он напомнил, что год назад был запущен новый подвижной состав - «Ласточка»: до Кунгура, Верещагино, а чуть позже - до Кишерти и Екатеринбурга. Кроме того, было увеличено количество рейсов по направлениям Кунгур, Верещагино и Кишерть: в середине 2019 года поезда начали курсировать не только утром, но и днем.

«Сейчас мы рассматриваем возможность нового подвижного состава «Ласточек» в сторону Краснокамска и Голованово. Все это говорит о том, что мы не только не сокращает железнодорожное пригородное сообщение, а его активно развиваем, - отметил Николай Уханов. - Хочу напомнить, что это невозможно без участия регионального бюджета. Краевое правительство ежегодно увеличивает объем средств, которые направляются на развитие междугородного пригородного сообщения».

Кроме того, министр обратил внимание, что закрытие ж/д ветки на участке Пермь II - Пермь I вовсе не значит, что теперь движение электричек прекратится и жители отдаленных районов будут отрезаны от центра. До завершения строительства ТПУ «Мотовилиха» пригородные поезда Горнозаводской ветки будут ходить до станции Пермь-I.

Оттуда, через центр, до Перми-II будут ходить автобусы. Так, в конце декабря администрация города организовала новый автобусный маршрут №2 на этом участке. Остановки автобуса в центре Перми синхронизировали с расписанием электричек. В ходе встречи жителей с Александром Федорчуком Николай Уханов также отметил, что проезд по этому маршруту для пассажиров будет бесплатным: для этого им всего лишь нужно будет предъявить билет на пригородный железнодорожный транспорт.

С расписанием пригородных и городских электричек также был синхронизировано движение автобуса №3 (до Нагорного), кроме того, был запущен экспресс №51 от Перми-1 до ЦУМа.

Кроме того, как отмечают в администрации города Перми, как только прекратится движение поездов и электричек между двумя вокзалами, в два раза будет увеличено количество автобусов, прибывающих и отправляющихся от станции Пермь-I.

Дополнительно администрацией Перми для пассажиров, пользующихся электричкой, продлен автобусный маршрут №77 до ж/д вокзала ст. Левшино. Также со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 (Автопарк - площадь Дружбы) для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово, Левшино с центральной частью Перми.

Отметим, изменение движения на Горнозаводской ветке на участке от станции Пермь-II до станции Пермь-I позволит уже в текущем году начать работы для запуска здесь скоростного трамвая. Работы должны завершиться до 2023 года. На этом участке также будут построены два транспортно-пересадочных узла «Пермь-II» и «Мотовилиха». В совокупности данные решения повысят транспортную доступность и комфорт передвижении пассажиров Перми.

«Новая скоростная трамвайная линия вдоль набережной Камы повысит транспортную доступность центра Перми для удаленных микрорайонов, свяжет их с транспортно-пересадочными узлами для комфортных условий проезда. Новый удобный транспорт сократит время и увеличит количество остановок с двух до девяти», - поясняли ранее в администрации города Перми. При этом скоростной трамвай будет ходить каждые 15 минут, тогда как электричка - раз в 3 часа.

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