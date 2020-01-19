Пермь: новости дня
16:34 | 20.01.2020
Кресельный подъемник на горнолыжном комплексе в Губахе установят в третьем квартале этого года
Глава Прикамья осмотрел комплекс, на территории которого расположились 18 лыжных трасс длиной от 100 до 2,6 тыс. метров, сноупарк, фрирайд парк для профессионалов и любителей общей протяженностью 18 км. Губернатору также продемонстрировали место, где уже в третьем квартале текущего года планируется установить кресельный подъемник. Сейчас на горнолыжном курорте работает 4 бугельных и 1 ленточный подъемник и 3 безопорные буксировочные канатные дороги.
По словам директора горнолыжного центра «Губаха» Ивана Малахова, кресельный подъемник будет расположен параллельно существующему спаренному. Уже закуплена пассажирская подвесная канатная дорога с четырехместными фиксированными креслами европейского производства Doppelmayr. Ее пропускная способность составляет 1,8 тыс. человек в час. Работать она будет со скоростью до 2,5 метра в секунду, время в пути на вершину склона будет занимать до 10,5 минуты.
Помимо установки подъемника, для развития горнолыжного комплекса в формате государственно-частного партнерства предпринят ряд других мер. В частности, совместно с правительством Пермского края уже подготовлен проект переноса высоковольтной линии, проходящей на территории склона. На первом этапе для усиления безопасности она будет обнесена специальной сеткой. Средства на нее в размере свыше 5 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. В конечном итоге высоковольтная линия будет перенесена на другой берег реки Косьвы. Кроме того, до 2023 года на горнолыжной базе планируется строительство сноутюб-горки, трассы для тюбингов и веревочного парка, а также устройство лыжероллерной трассы. В ближайшие несколько лет планируется и освоение восточного склона, что позволит увеличить протяженность лыжных трасс с 18 км до 25 км.
Как отметил глава Прикамья Максим Решетников по итогам осмотра горнолыжного центра, в регионе есть все возможности не только для того, чтобы встать на лыжи, но и регулярно кататься на них. «Необходимо их использовать и дальше развивать. Надо сказать, что благодаря сотрудничеству муниципалитета и частного инвестора здесь развитие идет, поток туристов ежегодно растет», - подчеркнул Максим Решетников. Так, в 2019 году горнолыжный центр «Губаха» посетили более 85 тыс. человек, из них 59,5 тыс. - жители Пермского края. По данным компании, управляющей ГЛЦ «Губаха», в текущем году число гостей может превысить 110 тыс. человек. При этом планируется, что после установки кресельного подъемника турпоток на горнолыжном курорте возрастет на 30%.
Напомним, в декабре 2019 года в Губаху из Перми для удобства жителей также была запущена скоростная электричка. С начала работы «Горнолыжный экспресс» перевез свыше 3 тыс. человек, более 2 тыс. из которых - горнолыжники.
Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. По данным на 2019 год, этот показатель составляет более 900 тыс. прикамцев. Так, для достижения этих целей только Губахинскому городскому округу в 2020 году будет направлено 6,5 млн рублей. На эти средства в муниципалитете будет обустроено 4 спортплощадки.
© «Вечерние ведомости»
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