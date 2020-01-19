В Перми введен режим ЧС

15:39 | 20.01.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Утром 20 января в администрации Индустриального района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе Перми.



В ночь с 19 на 20 января произошел порыв сетей отопления по улице Советской Армии в Индустриальном районе. В результате произошло подтопление подвала дома №21, там располагался частный мини-отель. 3 человека госпитализированы, 5 человек погибли. Как пояснили в администрации Индустриального района, порыв произошел на сетях теплоснабжения, в доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. Жилой дом обслуживает ООО «УК «Профи-Дом».

Для устранения дефекта на тепломагистрали произведено отключение отопления и горячего водоснабжения по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271); улица Мира, 6а, 8а; улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г; улица Снайперов, 6, 8.



На место выезжали губернатор края Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов.



Для родственников пострадавших и погибших по всем возникающим вопросам и оказанию необходимой помощи организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе города Перми 246-04-00.

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