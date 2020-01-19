Неделя в Перми будет снежной

15:19 | 20.01.2020

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, снег. Сегодня, 20 января, к вечеру в Перми похолодает до -10°C, ночью – до -13°C.



Завтра осадки прекратятся, столбик термометра покажет около -7°C, ночью – около -5°C, снегопад. В среду, 22 января, будет чуть ниже нуля. В четверг осадки продолжатся, будет постепенно холодать: днем около -4°C, ночью – до -10°C. В пятницу будет около -10°C. В выходные, по предварительным прогнозам, наступит потепление.

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