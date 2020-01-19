Горьковка приглашает пермяков на заседания клубов по интересам

13:15 | 20.01.2020

21-23 января в краевой библиотеке имени Горького пройдут встречи клубов для садоводов, любителей чтения, начинающих авторов, путешественников и тех, кто постигает азы Интернета.

21 января на заседании клуба «Покорители Инета» в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж) расскажут о поиске информации в различных поисковых системах и сохранении ее на примере музыки, текста, видео, фотографий, программ.

22 января в 18:30 в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж) собираются участники клуба «Круг чтения». Тема заседания – «Рождественские истории», речь пойдет о новогодних чудесах в произведениях Андерсена и Гофмана, Гоголя и Шмелева.

23 января в 18:00 клуб «Человек и мир» приглашает молодых начинающих авторов – тех, кто хочет поделиться своим творчеством с аудиторией и услышать мнение коллег о своих произведениях. Также состоится презентация книги Марины Щелкановой «Мой путь».

23 января 18:30 клуб путешественников и волонтеров проводит мастер-класс «Вольные путешествия и альтернативный образ жизни». Модератор Ольга Никонова (профессиональный путешественник, гид, переводчик, коуч) расскажет, как много и нестандартно путешествовать, зарабатывая в пути, об интересных волонтерских программах и экопоселениях. Место сбора - зал совещаний (2 этаж, левое крыло).

Также 23 января в 16:30 пройдет заседание клуба «Каникулы садовода», тема - «Посевные дни 2020 года». Слушатели узнают о биодинамическом календаре Марии Тун, который с каждым годом приобретает все большую популярность в России (интерактивный зал, правое крыло, 2 этаж).

Вход на все мероприятия свободный, желательно иметь читательский билет. Его можно оформить при наличии паспорта.

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