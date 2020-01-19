Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле

12:43 | 20.01.2020

Сегодня, 20 января, в Перми произошёл прорыв трубы отопления. В результате чрезвычайного происшествия в частном мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии, 21 погибли 5 человек, 3 пострадавших находятся в ожоговом центре, сообщает краевой минздрав. Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут.

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место происшествия. Он провёл оперативное совещание, в ходе которого поручил краевому министерству территориальной безопасности держать ситуацию под контролем, а министерству здравоохранения и министерству социального развития оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим.

На месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, экстренные службы, дежурит 7 бригад скорой помощи, организовано бесперебойное дежурство аварийно-восстановительных бригад управляющих компаний.

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