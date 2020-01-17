В Лысьве открылась одна из самых современных школ Прикамья на 1100 учеников

04:21 | 19.01.2020

Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



17 января в рамках рабочей поездки в Лысьвенский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в торжественном открытии лицея «ВЕКТОРиЯ». Он был построен в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Это первая школа, которую построили в Лысьве за последние 30 лет. Как отметил губернатор Максим Решетников, лицей «ВЕКТОРиЯ» стал одним из самых больших и современных образовательных учреждений Прикамья. Это первый объект образования в Прикамье, который строился полностью под контролем краевого УКСа. «Он важен не только для Лысьвы, но и для всего края, потому что лицей строился по типовому проекту, который будет тиражироваться в других территориях. Например, на базе этого проекта строится школа в микрорайоне Гайва в Перми, — подчеркнул Максим Решетников. — В этом году нам предстоит открыть двери еще пяти школ, а до 2022 года — еще 16 школ. Такие темпы стали возможны благодаря реализации в стране национальных проектов «Демография» и «Образование». В общей сложности к 2022 году в Пермском крае будет построено 36 школ, рассчитанных на 21345 ребят».



Директор лицея Павел Пушвинцев подчеркнул, что еще два года назад никто не мог представить, что в Лысьве появится такая большая школа. «Она изменила всю структуру образования городского округа. Ваша задача, ребята, сберечь все, что мы построили, сохранить и приумножить наши традиции», – отметил директор.



По словам генерального директора «Краснокамского ЖБК» (генподрядчик) Константина Меновщикова, новый корпус лицея строился быстро: «Школа построена в установленные сроки. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе с краевыми и местными властями и техническим заказчиком (Управление капитального строительства Пермского края. - Прим. ред.). Школа получилась просторная и надежная. Гарантия на нашу работу по закону 5 лет».



Новое здание лицея современное, насыщено уникальным оборудованием. Уже сейчас понятно, что образовательное учреждение станет культурно-досуговым центром Лысьвы.



Трехэтажный корпус общей площадью более 25 тыс. кв. м рассчитан на 1100 учащихся. Образовательный процесс организован в 44 учебных кабинетах. Губернатор Максим Решетников осмотрел некоторые из них. Например, кабинеты физики, биологии (их в лицее по 2), кабинет химии. Все они имеют практикумы и лаборантские. В школе создан отдельный блок кабинетов технологии. Лицеисты занимаются в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, есть кабинеты кулинарии, робототехники. Причем мастерские максимально оборудованы. Например, в кабинете кулинарии есть большая зона приготовления, проведена вытяжка, горячая и холодная вода, современная техника. Для занятий информатикой организовано 2 кабинета информатики на 25 посадочных мест каждый. Отдельно обустроен кабинет ОБЖ, а кабинет английского языка оснащен мобильным лингафонным комплексом.



Для организации самостоятельной деятельности детей организован информационно-библиотечный центр, состоящий из конференц-зала, читального зала, книгохранилища; предусмотрено помещение музея. Имеется свыше 300 электронных образовательных пособий. Каждый кабинет оборудован интерактивными досками. Для организации уроков физкультуры, спортивных секций и оздоровительных мероприятий имеется 3 спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная, волейбольная площадки, площадка для сдачи норм ГТО, детская площадка, тренажерный зал, медицинский блок.

Глава Прикамья осмотрел спортивную инфраструктуру и поинтересовался организацией транспортной доступности школы. Сейчас вокруг лицея организована вся инфраструктура - до школы следует 7 автобусных маршрутов, ведется капитальный ремонт дорог с установкой дополнительных светофоров.



Отдельно губернатор остановился на функциональном использовании территории возле лицея. Максим Решетников отметил, что важно, чтобы она была ухоженной: нужно либо установить площадки и создать активности, либо засеять газон и ухаживать за ним. Кроме того, губернатор поручил главе Лысьвенского городского округа обеспечить подсветку здания.



Культурно-досуговые мероприятия для школьников проводятся в актовом зале, вместимость которого 460 человек. Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 550 посадочных мест. Стоимость строительства составила 702,9 млн рублей. На реализацию проекта были направлены средства регионального и федерального бюджетов.

© «Вечерние ведомости»