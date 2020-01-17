Из-за потепления купель на реке Мулянке в Крещение функционировать не будет

19:37 | 18.01.2020

19 января в Крещение Господне будут организованы 3 места для купания в Перми, а также в 9 сельских поселениях Пермского края.



В Перми установилась аномально теплая погода. Для обеспечения безопасности горожан купель, организованная частным лицом на реке Мулянке в Дзержинском районе Перми, функционировать не будет.



Время работы остальных мест купания будет сокращено. Так, в Мотовилихинском районе в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) купель будет работать до 18:00 19 января. На Мотовилихинском пруду – до 06:00 19 января, днем купель здесь функционировать не будет.



В Свердловском районе окунуться в купель можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). Купель здесь начнет работу с 00:00 19 января и будет функционировать в течение недели.



Полный список мест проведения Крещенских купаний в Перми и Пермском районе 18-19 января можно найти здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/kupeli.docx.

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