В этом году в Лысьве появится образовательный квартал для детей от 1,5 до 18 лет

18:34 | 17.01.2020

17 января губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал строительство нового детского сада в Лысьве. Объект возводят прямо за новым лицеем, на ул. Лермонтова, 189. Таким образом, в Лысьве сформируется полноценный образовательный комплекс для детей от 1,5 до 18 лет.



Как отметил исполнительный директор ООО «Юнайт» (компания-подрядчик) Алексей Отинов, сейчас строительная готовность садика составляет 15%. При этом завершить работы планируется к сентябрю этого года, а до конца года в него уже смогут пойти ребята. «Сейчас ведется монтаж каркаса здания второго этажа. К моменту сдачи в эксплуатацию территория детского сада будет благоустроена, там появятся беседки, игровые зоны, малые архитектурные формы», - сказал строитель.



Детский сад сможет вместить 240 малышей. Он будут поделены на 12 групп. Четыре из них (на 80 мест) для малышей от 1,5 до 3-х лет. Общая площадь здания достигнет 5,4 тыс. квадратных метров. Детские сады по этому же проекту строятся в п. Юрла.



Губернатор подчеркнул, что всего в 2019 году было построено 5 детских садов в Перми, Кондратово, Фролах и Култаево. «Всего с 2017 до 2022 года планируется построить 36 детских садов для 6763 ребят. Читается как с 2020 по 2022 построим еще 36 садов. У нас с 2020 года еще строим 21 детский сад на 3 600 мест. Сейчас в стройке 18 из них. Проекты реализуются в том числе в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом Владимиром Путиным», - обозначил Максим Решетников.



Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составляет 223,949 млн рублей, 158,035 млн рублей направляются из федерального бюджета. Контролирует строительство технический подрядчик - Управление капитального строительства Пермского края.

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