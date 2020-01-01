Пермь: новости дня
18:30 | 17.01.2020
Дорожный мост в Чусовом начнут ремонтировать весной этого года
17 января в рамках рабочей поездки в Чусовой губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел муниципальный дорожный мост через реку Чусовую, соединяющий старую и новую части города. Мост длиной 543 м и шириной 16,5 м был построен в 1961 году, капитальный ремонт сооружения проводился в 2010 году.
Напомним, в конце прошлого года муниципальными властями Чусовского городского округа на мосту был введен режим ЧС в связи с разрушением деформационного шва. Глава Прикамья осмотрел участок, где в декабре 2019 года был проведен временный ремонт шва, а также оценил состояние моста в целом.
«Я от лица жителей и себя лично высказываю крайнее недовольство состоянием этой дороги. Считаю, что вы упустили этот процесс, - подчеркнул губернатор во время осмотра моста, обращаясь к главе Чусового Сергею Белову. - У вас свои аргументы есть, понятно, проходили объединительные процессы. В любом случае вы за это отвечаете, знаю, что все ремонтные работы запланированы на этот год, но надо предпринять неотложные меры, чтобы хотя бы все эти дырки залатать скорейшим образом».
По итогам осмотра глава Прикамья также поручил Сергею Белову и краевому минтрансу как можно скорее перевести мост из муниципальной собственности в региональную. «Готовьте документы и передавайте это все в край. Сергей Сергеевич (Сабуров, руководитель краевого ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» - Прим. ред.), будьте готовы провести ревизию работ, которые муниципалитет сейчас будет делать. Все должно быть сделано качественно, чтобы вам потом не переделывать. Необходимо отремонтировать то, что сейчас коллеги сделать не успеют. Потому что не только этот плохой участок, но и заезд в город со стороны Перми тоже в отвратительном состоянии, абсолютно правильно люди писали. Считаю, что для Чусового и для краевого минтранса, в том числе, основная задача на ближайшие полгода - этот позор исправить», - подчеркнул Максим Решетников.
По данным министерства транспорта Пермского края, замена деформационных швов на более высококачественные и восстановление асфальтобетонного покрытия на всей проезжей части моста и подходах к нему планируется сделать в 2020 году. Работы должны начаться весной текущего года, автомобили смогут ездить по обновленному мосту уже в сентябре.
На реконструкцию моста через р. Чусовую будут направлены 33,7 млн рублей, 30,3 млн рублей из которых - средства краевого бюджета. 9,8 млн рублей пойдут на ремонт конструкций мостового сооружения, а 23,9 млн рублей - на ремонт проезжей части моста и подходов к нему.
Отметим, в текущем году из федерального бюджета и дорожного фонда Пермского края для Чусовского муниципального района будет выделено 377,6 млн рублей. 196,1 млн рублей планируется направить на переходящие с 2019 года объекты – реконструкцию двух участков автомобильной дороги «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки», завершение работ по которым планируется на конец года. 181,5 млн рублей на ремонт, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт и проектирование муниципальных дорог и мостов.
В 2019 году Чусовскому муниципальному району были направлены субсидии из дорожного фонда Пермского края в объеме 144 млн рублей на ремонт 17,3 км дорог местного значения. Из них 85 млн рублей были направлены на реконструкцию автомобильной дороги «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки», 59 млн рублей – на ремонт дорог муниципального образования и на ремонт автодорог сельских поселений.
© «Вечерние ведомости»
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