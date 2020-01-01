В 2020 году в пермских лесах появятся новые комплексные места отдыха и экологические тропы

18:22 | 17.01.2020

Ежегодно во всех участковых лесничествах создаются места отдыха с детскими площадками, спортивные площадки с тренажерами, оформляются экологические тропы и «зеленые классы».



Как сообщили в Пермском городском лесничестве, в 2020 году на территории городских лесов планируют создать новые комплексные места отдыха. В Верхне-Курьинском участковом лесничестве в микрорайоне Пролетарский (рядом с парком «Оранжевое лето») появится комплексное место отдыха для детей, в Мотовилихинском участковом лесничестве рядом с визит-центром (улица Братская, 177) будет создана экологическая тропа с двумя детскими площадками. В Нижне-Курьинском участковом лесничестве на особо охраняемой природной территории «Сосновый бор» обустроят экологическую тропу, посвященную легендам древней Пармы, а также одноименное комплексное место отдыха.



Напомним, сегодня в городских лесах созданы 18 разнообразных экологических троп. Большая часть обустроена лесничими, некоторые – по инициативе общественников.



Развитие сети экологических троп и комплексных мест отдыха сегодня ведется во всех районах города. Экологические тропы позволяют организовывать досуг разных категорий жителей, формируют экологическое мышление.



- Все большую популярность набирает экологический туризм, он становится неотъемлемой частью жизни современного человека. Пермь обладает уникальным природным богатством и потенциалом для развития такого вида туризма, ведь более половины территории города занято лесами. В прошлом году было открыто рекордное число новых экологических троп – сразу 4. Работа по созданию новых экотроп и мест отдыха продолжается, - отметила директор МКУ «Пермское городское лесничество» Антонина Галанова.

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