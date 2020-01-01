Пермь: новости дня
16:45 | 17.01.2020
Минтербезопасности напоминает прикамцам о мерах предосторожности во время крещенских купаний
Спасатели Пермской краевой службы спасения с 18 на 19 января 2020 года будут обеспечивать безопасность в Пермском районе, Гамовском сельском поселении у д. Шульгино на Тиминском пруду.
- Окунуться в прорубь может далеко не каждый человек, - рассказал заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. - Мороз и ледяную воду выдержать очень сложно, во-первых, с психологической точки зрения, во-вторых, некоторым запрещено это делать по состоянию здоровья. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. Гипертония, стенокардия, высокое давление, все это чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к серьезным последствиям. Возможна также аллергическая реакция на холод.
При совершении обряда при окунании дыхание становится частым и глубоким, сердцебиение – быстрым. Возникает большая вероятность развития аритмии, кроме того, повышается уровень сахара в крови, пояснили спасатели.
Если вы решились окунаться в иордань, необходимо подготовиться и соблюдать некоторые правила безопасности:
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, по возможности растереться сухим полотенцем;
- подходить к купели следует в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;
- дорожка может быть скользкой, не спешите;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой! Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;
- находиться в проруби более 1 минуты не рекомендуется во избежание общего переохлаждения организма;
- купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками;
- после омовения разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.
Запрещается:
- окунаться в состоянии алкогольного опьянения;
- мусорить в прибрежной зоне;
- приводить с собой собак и других животных;
- выходить на лед большими группами;
- заходить за ограждения.
Главное управление МВД России по Пермскому краю напоминает гражданам, что вблизи всех мест, оборудованных для купаний, будут организованы досмотровые мероприятия. Недопустимо проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, а также алкогольные напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре. Кроме того, водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила парковки, не забывая о сохранности своих транспортных средств.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:02 | 17.01.2020
На выходных свердловчан ожидает небольшое похолодание
18:46 | 17.01.2020
На севере Свердловской области бывшего полицейского будут судить за ловлю рыбы сетями
18:30 | 17.01.2020
Дорожный мост в Чусовом начнут ремонтировать весной этого года
18:22 | 17.01.2020
В 2020 году в пермских лесах появятся новые комплексные места отдыха и экологические тропы
17:57 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области пообещал решить вопрос с уралмашевской тлеющей свалкой
17:36 | 17.01.2020
В Тавде снесут заброшенный дом, в котором погиб человек
17:17 | 17.01.2020
Прокуратура Свердловской области требует передачи в бюджет Каменска-Уральского всей взятки экс-мэра
16:53 | 17.01.2020
В Нижнем Тагиле начались поиски женщины, пропавшей полгода назад
16:45 | 17.01.2020
Минтербезопасности напоминает прикамцам о мерах предосторожности во время крещенских купаний
16:34 | 17.01.2020
Южноуральский депутат прокомментировал Послание президента
16:28 | 17.01.2020
В Краснотурьинске предприятие оштрафовали за прием на работу экс-начальника колонии
16:21 | 17.01.2020
Игорь Сапко направил во фракцию «Единой России» в Госдуме предложения по реализации Послания президента РФ
16:15 | 17.01.2020
После аномального потепления Пермь ждут ночные заморозки
16:06 | 17.01.2020
Куйвашев рассказал, сколько будет выделено из бюджета на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге
15:23 | 17.01.2020
Теплая погода разрушила ледовый городок в Екатеринбурге
14:32 | 17.01.2020
С горем пополам: громкое «лесное» дело на Урале добралось до суда с заниженным ущербом
14:22 | 17.01.2020
Депутаты Пермской гордумы подключились к проверкам качества уборки дорог и дворов от снега
14:17 | 17.01.2020
Свердловское УФАС продолжает борьбу с СМС-спамерами
13:58 | 17.01.2020
Водитель Subaru, сбивший девушку на Ильича в Екатеринбурге, прошел экспертизу там же, где и виновник аварии на Малышева?
13:37 | 17.01.2020
Свердловский СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при выполнении госконтрактов
13:08 | 17.01.2020
Максим Решетников: Повышение эффективности управления медучреждениями высвободит ресурсы для найма врачей
13:03 | 17.01.2020
В связи с потеплением в Перми изменен режим работы купелей
12:55 | 17.01.2020
Губернатор Свердловской области во время пресс-конференции вступился за журналистов
12:35 | 17.01.2020
В Прикамье начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник
12:35 | 17.01.2020
На Урале нашли полукилограммовый изумруд
12:28 | 17.01.2020
Аномально теплая погода внесла коррективы в работу пермских катков, горки для сноутюбинга и ледового городка
12:20 | 17.01.2020
Погода в выходные будет переменчивой
12:17 | 17.01.2020
Уголовное дело в отношении экс-спикера «Уральской рублевки» рассмотрит екатеринбургский суд