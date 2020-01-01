Минтербезопасности напоминает прикамцам о мерах предосторожности во время крещенских купаний

16:45 | 17.01.2020

На территории Пермского края организовано 77 мест проведения крещенских купаний, каждое из которых соответствует требованиям безопасности. Для обеспечения безопасности привлечены сотрудники МЧС, спасатели Пермской краевой и городской служб спасения, полиция, скорая медицинская помощь, волонтеры и администрация районов. Всего более шестисот человек.



Спасатели Пермской краевой службы спасения с 18 на 19 января 2020 года будут обеспечивать безопасность в Пермском районе, Гамовском сельском поселении у д. Шульгино на Тиминском пруду.



- Окунуться в прорубь может далеко не каждый человек, - рассказал заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. - Мороз и ледяную воду выдержать очень сложно, во-первых, с психологической точки зрения, во-вторых, некоторым запрещено это делать по состоянию здоровья. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. Гипертония, стенокардия, высокое давление, все это чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к серьезным последствиям. Возможна также аллергическая реакция на холод.



При совершении обряда при окунании дыхание становится частым и глубоким, сердцебиение – быстрым. Возникает большая вероятность развития аритмии, кроме того, повышается уровень сахара в крови, пояснили спасатели.



Если вы решились окунаться в иордань, необходимо подготовиться и соблюдать некоторые правила безопасности:



- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, по возможности растереться сухим полотенцем;



- подходить к купели следует в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;



- дорожка может быть скользкой, не спешите;



- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой! Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;



- находиться в проруби более 1 минуты не рекомендуется во избежание общего переохлаждения организма;



- купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками;



- после омовения разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;



- для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.



Запрещается:



- окунаться в состоянии алкогольного опьянения;



- мусорить в прибрежной зоне;



- приводить с собой собак и других животных;



- выходить на лед большими группами;



- заходить за ограждения.



Главное управление МВД России по Пермскому краю напоминает гражданам, что вблизи всех мест, оборудованных для купаний, будут организованы досмотровые мероприятия. Недопустимо проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, а также алкогольные напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре. Кроме того, водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила парковки, не забывая о сохранности своих транспортных средств.

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