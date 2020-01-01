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Пермь: новости дня


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16:45 | 17.01.2020

Минтербезопасности напоминает прикамцам о мерах предосторожности во время крещенских купаний

На территории Пермского края организовано 77 мест проведения крещенских купаний, каждое из которых соответствует требованиям безопасности. Для обеспечения безопасности привлечены сотрудники МЧС, спасатели Пермской краевой и городской служб спасения, полиция, скорая медицинская помощь, волонтеры и администрация районов. Всего более шестисот человек.

Спасатели Пермской краевой службы спасения с 18 на 19 января 2020 года будут обеспечивать безопасность в Пермском районе, Гамовском сельском поселении у д. Шульгино на Тиминском пруду.

- Окунуться в прорубь может далеко не каждый человек, - рассказал заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. - Мороз и ледяную воду выдержать очень сложно, во-первых, с психологической точки зрения, во-вторых, некоторым запрещено это делать по состоянию здоровья. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. Гипертония, стенокардия, высокое давление, все это чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к серьезным последствиям. Возможна также аллергическая реакция на холод.

При совершении обряда при окунании дыхание становится частым и глубоким, сердцебиение – быстрым. Возникает большая вероятность развития аритмии, кроме того, повышается уровень сахара в крови, пояснили спасатели.

Если вы решились окунаться в иордань, необходимо подготовиться и соблюдать некоторые правила безопасности:

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, по возможности растереться сухим полотенцем;

- подходить к купели следует в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви;

- дорожка может быть скользкой, не спешите;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой! Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

- находиться в проруби более 1 минуты не рекомендуется во избежание общего переохлаждения организма;

- купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками;

- после омовения разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.

Запрещается:

- окунаться в состоянии алкогольного опьянения;

- мусорить в прибрежной зоне;

- приводить с собой собак и других животных;

- выходить на лед большими группами;

- заходить за ограждения.

Главное управление МВД России по Пермскому краю напоминает гражданам, что вблизи всех мест, оборудованных для купаний, будут организованы досмотровые мероприятия. Недопустимо проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, а также алкогольные напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре. Кроме того, водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, правила парковки, не забывая о сохранности своих транспортных средств.

© «Вечерние ведомости»

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