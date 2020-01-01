Игорь Сапко направил во фракцию «Единой России» в Госдуме предложения по реализации Послания президента РФ

16:21 | 17.01.2020

Депутат Государственной Думы от Пермского края, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам МСУ Игорь Сапко подготовил ряд конкретных предложений по реализации Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, его законодательному обеспечению. Они охватывают социальный блок вопросов в сфере образования, здравоохранения и политики по поддержке семей с детьми.



В частности, предложения касаются работы комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.



«В соответствии с Посланием президента необходимо закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, – отмечает Игорь Сапко. – При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления должны быть укреплены и расширены. Для этого нашему комитету в период весенней сессии необходимо разработать и внести поправки в ФЗ №184 от 6 октября 1999 года и в ФЗ №131 от 6 октября 2003 года».



Официальный документ парламентарий отправил во фракцию партии «Единая Россия» в Государственной Думе.

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